Тренер Жироны оценил первый официальный матч команды без Довбика

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал матч 1-го тура Ла Лиги 2024/2025 с «Бетисом» (1:1), который стал для каталонцев первой официальной игрой после ухода из коллектива украинца Артема Довбика.

«Думаю, команда проявила характер и сыграла в свой футбол, зная, что игровые связи еще не налажены. Я не говорю, что мы неконкурентоспособны, но в важных эпизодах мы теряли мяч в центре поля, были сложные ситуации в переходных фазах, которыми «Бетис» мог воспользоваться.

Но, несмотря на это, мы продолжали гнуть свою линию – то, над чем работали всю предсезонку. И я рад, что мы не прекращали играть, как мы хотели. Первые 20-25 минут второго тайма – это тот футбол, в который мы хотим играть.

Я доволен игрой, учитывая те трудности, через которые пришлось пройти. Потери мяча вызывают тревогу, но мы намерены исправить это, как только игроки привыкнут друг к другу», – заявил Мичел.