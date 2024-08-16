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Чемпионат Испании
Бетис
15.08.2024 22:30 – FT 1 : 1
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
16 августа 2024, 00:39 | Обновлено 16 августа 2024, 01:08
524
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Кривбассу будет плохо. Бетис едва не одолел Жирону без Цыганкова в Ла Лиге

Игра завершилась со счетом 1:1, Виктор не попал в заявку на поединок

16 августа 2024, 00:39 | Обновлено 16 августа 2024, 01:08
524
1
Кривбассу будет плохо. Бетис едва не одолел Жирону без Цыганкова в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

15 августа состоялся матч 1-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Бетис и Жирона.

Поединок прошел на стадионе Бенито Вильямарин в Севилье. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 6-й минуте хозяев вперед вывел Марк Бартра. Ассист на него отдал Набиль Фекир.

Красно-белым удалось спастись. На 72-й Габриэл Мисехуй отличился за жиронцев, которые в прошлом сезоне чемпионата Испании стали третьими.

Украинский футболист Жироны Виктор Цыганков пропустил этот матч, не попав в заявку. Украинец все еще борется с вирусом.

Бетис станет соперником украинского клуба Кривбасс в четвертом раунде квалификации Лиги конференций.

Ла Лига 2024/25. 1-й тур, 15 августа

Бетис – Жирона – 1:1

Голы: Бартра, 6 – Мисехуй, 72

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Бартра, 6 мин.

ГОЛ! 1:1 Мисехуй, 72 мин.

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Gabriel Misehouy (Жирона).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Бартра (Бетис).
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Бетис Жирона Ла Лига Виктор Цыганков Марк Бартра Кривбасс Кривой Рог чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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gsa-1978
Ну хоч з класною командою зіграють. Серпнева Іспанія дуже гарна. Приємні будуть спогади від мандрівки. 
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