Кривбассу будет плохо. Бетис едва не одолел Жирону без Цыганкова в Ла Лиге
Игра завершилась со счетом 1:1, Виктор не попал в заявку на поединок
15 августа состоялся матч 1-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Бетис и Жирона.
Поединок прошел на стадионе Бенито Вильямарин в Севилье. Игра завершилась со счетом 1:1.
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На 6-й минуте хозяев вперед вывел Марк Бартра. Ассист на него отдал Набиль Фекир.
Красно-белым удалось спастись. На 72-й Габриэл Мисехуй отличился за жиронцев, которые в прошлом сезоне чемпионата Испании стали третьими.
Украинский футболист Жироны Виктор Цыганков пропустил этот матч, не попав в заявку. Украинец все еще борется с вирусом.
Бетис станет соперником украинского клуба Кривбасс в четвертом раунде квалификации Лиги конференций.
Ла Лига 2024/25. 1-й тур, 15 августа
Бетис – Жирона – 1:1
Голы: Бартра, 6 – Мисехуй, 72
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Бартра, 6 мин.
ГОЛ! 1:1 Мисехуй, 72 мин.
96' ⏱⚽️ Full time.— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) August 15, 2024
💚🤍 #RealBetisGirona 1-1 🔴⚪#BetisDay pic.twitter.com/rJNImp0Zse
🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟— Girona FC (@GironaFC) August 15, 2024
⚽️ Misehouy
💪 SUMEM EL PRIMER PUNT!
🔴⚪️ #RealBetisGirona pic.twitter.com/530wb39iYR
События матча
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