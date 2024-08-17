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Чемпионат Италии
Дженоа
17.08.2024 19:30 – FT 2 : 2
Интер Милан
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Италия
17 августа 2024, 21:49 |
1381
1

Малиновский вышел в старте, Дженоа удивил Интер в матче первого тура

Грифоны сумели добыть один пункт

17 августа 2024, 21:49 |
1381
1
Малиновский вышел в старте, Дженоа удивил Интер в матче первого тура
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу новый сезон чемпионата Италии открылся двумя матчами, в том числе встречей чемпиона Интера, который на выезде сыграл с Дженоа.

В составе Грифонов вышел в основе и отыграл 72 минуты украинский полузащитник Руслан Малиновский, а встреча завершилась со счетом 2:2.

Интер пропустил первым, но шел к победе благодаря дублю Тюрама. Однако хозяев спас Мессиас, который добил мяч в ворота после неудачного удара с пенальти.

Чемпионат Италии. 1-й тур

Дженоа – Интер 2:2
Голы: Вольякко, 20, Мессиас, 90+5 – Тюрам, 30, 82

Парма – Фиорентина 1:1
Голы: Ман, 22 – Бираги, 75

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Серия A Дженоа Интер Милан чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Фиорентина Парма
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Дженоа поборется за еврокубки.
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