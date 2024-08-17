Малиновский вышел в старте, Дженоа удивил Интер в матче первого тура

В субботу новый сезон чемпионата Италии открылся двумя матчами, в том числе встречей чемпиона Интера, который на выезде сыграл с Дженоа.

В составе Грифонов вышел в основе и отыграл 72 минуты украинский полузащитник Руслан Малиновский, а встреча завершилась со счетом 2:2.

Интер пропустил первым, но шел к победе благодаря дублю Тюрама. Однако хозяев спас Мессиас, который добил мяч в ворота после неудачного удара с пенальти.

Чемпионат Италии. 1-й тур

Дженоа – Интер 2:2

Голы: Вольякко, 20, Мессиас, 90+5 – Тюрам, 30, 82

Парма – Фиорентина 1:1

Голы: Ман, 22 – Бираги, 75