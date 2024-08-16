Источник: есть подозрения на договорной матч с участием Металлиста 1925
О ситуации рассказал журналист Игорь Бурбас
По информации журналиста Игоря Бурбаса, есть все признаки договорного матча в поединке Первой лиги между ФСК «Мариуполь» и «Металлистом 1925».
В первом туре нового сезона харьковчане проиграли 0:1.
Бурбас заявил, что перед игрой коэффициенты у букмекеров были в рамках нормы – «Металлист 1925» являлся фаворитом. Но после старта встречи были обнаружены большие ставки на успех «Мариуполя», а к 20-й минуте букмекерские конторы начали снимать матч со своих линий.
До снятия матча активно ставили на победу «Мариуполя» в первом тайме и в матче в целом. Единственный мяч забил новичок харьковчан Владимир Салюк, который оформил автогол на 24-й минуте.
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