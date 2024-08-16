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Украина. Премьер лига
16 августа 2024, 19:35 | Обновлено 16 августа 2024, 20:11
1919
1

Источник: есть подозрения на договорной матч с участием Металлиста 1925

О ситуации рассказал журналист Игорь Бурбас

16 августа 2024, 19:35 | Обновлено 16 августа 2024, 20:11
1919
1
Источник: есть подозрения на договорной матч с участием Металлиста 1925
ФК Металлист 1925

По информации журналиста Игоря Бурбаса, есть все признаки договорного матча в поединке Первой лиги между ФСК «Мариуполь» и «Металлистом 1925».

В первом туре нового сезона харьковчане проиграли 0:1.

Бурбас заявил, что перед игрой коэффициенты у букмекеров были в рамках нормы – «Металлист 1925» являлся фаворитом. Но после старта встречи были обнаружены большие ставки на успех «Мариуполя», а к 20-й минуте букмекерские конторы начали снимать матч со своих линий.

До снятия матча активно ставили на победу «Мариуполя» в первом тайме и в матче в целом. Единственный мяч забил новичок харьковчан Владимир Салюк, который оформил автогол на 24-й минуте.

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Игорь Бурбас Металлист 1925 ФСК Мариуполь Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу договорные матчи
Иван Зинченко Источник: Игорь Бурбас
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Vovan78
Салюк красава! Як за звичай якусь уйню впорить! То пенальті і вилучення заробить, то автогол змайструє! Молодчага!
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