КАРАВАЕВ: «В такой команде, как Динамо, должна быть конкуренция»

Защитник «Динамо» Киев Александр Караваев прокомментировал матчи против «Карпат» и «Вереса».

– Вы не поехали на игру в Ровно, оставшись в Польше. Как к этому отнеслись другие?

– Положительно. Тренеры грамотно распределили время, учитывая, что я, Ярмоленко, Ванат и Бражко постоянно выходили на поле, поэтому нам нужен был отдых. Это позволило мне подойти к матчу с «Рейнджерс» полным сил. У нас много игроков, есть два основных состава и еще запасные. В такой команде, как «Динамо», должна быть конкуренция, и игроки должны быть примерно одного уровня.

– Но, наверное, второй тайм матча с «Вересом» вы смотрели с волнением?

– Такое бывает. Первый тайм мы смотрели вместе с Ярмоленко и понимали, что нужно было забивать больше – 3, 4, 5 голов, иначе это могло сыграть злую шутку. Такие ошибки и совпадения случаются. Но ребята молодцы, создали много моментов. Нужно проанализировать эту ситуацию, чтобы подобное не повторялось в будущем.

– Можно ли ожидать ротацию в матче с «Карпатами»?

– Точно не знаю, тогда мы играли через два дня на третий, а сейчас у нас немного больше времени – через три дня на четвертый. Мы знаем, что полное восстановление организма занимает 72 часа. Все успеют восстановиться. Конкуренция у нас высокая, у каждого есть замена.

– Как команда настраивается на матч с «Карпатами»?

– Мы серьезно готовимся. К «Вересу» тоже готовились тщательно. Сейчас есть тенденция, что молодые тренеры показывают себя с лучшей стороны. Например, как Желько в «Минае» в прошлом сезоне. Я играл с ним в «Заре» и знаю, что он привнес в команду, что она начала играть по-новому. То же самое и с «Карпатами», сейчас у них молодой тренер, у которого свои идеи, свежие мысли и разные стили игры. Легких матчей не будет, ведь и нас тщательно изучают и готовятся к встрече.