15 августа в 20:00 по киевскому времени проходит ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

В поединке в городе Пльзень на «Дусан Арене» играют чешская команда «Виктория» и «Кривбасс» Кривой Рог.

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В первом матче в словацком городе Кошице была зафиксирована победа команды из Чехии со счетом 2:1.

Виктория – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)