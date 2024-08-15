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Лига Европы
15 августа 2024, 20:23 | Обновлено 15 августа 2024, 21:17
936
0

Виктория – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы

15 августа 2024, 20:23 | Обновлено 15 августа 2024, 21:17
936
0
Виктория – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Кривбасс

15 августа в 20:00 по киевскому времени проходит ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

В поединке в городе Пльзень на «Дусан Арене» играют чешская команда «Виктория» и «Кривбасс» Кривой Рог.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом матче в словацком городе Кошице была зафиксирована победа команды из Чехии со счетом 2:1.

Виктория – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Лига Европы Виктория Пльзень Кривбасс Кривой Рог Виктория Пльзень - Кривбасс видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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