Лига Европы15 августа 2024, 20:23 | Обновлено 15 августа 2024, 21:17
936
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Виктория – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы
15 августа 2024, 20:23 | Обновлено 15 августа 2024, 21:17
936
0
15 августа в 20:00 по киевскому времени проходит ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы.
В поединке в городе Пльзень на «Дусан Арене» играют чешская команда «Виктория» и «Кривбасс» Кривой Рог.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первом матче в словацком городе Кошице была зафиксирована победа команды из Чехии со счетом 2:1.
Виктория – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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