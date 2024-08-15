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  4. Анастасия Соболева – Виктория Грунчакова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
15 августа 2024, 21:33 |
191
0

Анастасия Соболева – Виктория Грунчакова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Барранкилье

15 августа 2024, 21:33 |
191
0
Анастасия Соболева – Виктория Грунчакова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Анастасия Соболева

15 августа украинская теннисистка Анастасия Соболева (№216 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Барранкилье (Колумбия).

В 1/4 финала украинка сразится против Виктории Грунчаковой из Словакии (№233 WTA). Время начала поединка – 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница сразится против Мариам Болквадзе (№234 WTA) или Нади Подороски (№88 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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