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Украина. Премьер лига
15 августа 2024, 21:29 |
1370
0

Топ-матч тура УПЛ. Карпаты готовятся к матчу против Динамо

В новом туре УПЛ фанов ждет битва львовской и киевской команд

15 августа 2024, 21:29 |
1370
0
Топ-матч тура УПЛ. Карпаты готовятся к матчу против Динамо
ФК Карпаты

Как стало известно Sport.ua, «Карпаты» в центральном поединке 3 тура УПЛ с «Динамо» могут сыграть в оптимальном составе.

Даже Артур Рябов, который в предыдущем матче с «Кривбассом» покинул поле с подозрением на травму головы, уже тренируется в общей группе.

По имеющейся информации, футболисты «Динамо» планируют провести предматчевую тренировку на верхнем поле стадиона «Украина» 16 августа.

Матч «Карпаты» – «Динамо» вызывает большой интерес у болельщиков, и можно не сомневаться, что все 3500 билетов доступных для реализации найдут своих владельцев.

Львовская команда после двух туров набрала 4 очка, у киевлян 3 пункта после одного матча.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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