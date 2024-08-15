Топ-матч тура УПЛ. Карпаты готовятся к матчу против Динамо
В новом туре УПЛ фанов ждет битва львовской и киевской команд
Как стало известно Sport.ua, «Карпаты» в центральном поединке 3 тура УПЛ с «Динамо» могут сыграть в оптимальном составе.
Даже Артур Рябов, который в предыдущем матче с «Кривбассом» покинул поле с подозрением на травму головы, уже тренируется в общей группе.
По имеющейся информации, футболисты «Динамо» планируют провести предматчевую тренировку на верхнем поле стадиона «Украина» 16 августа.
Матч «Карпаты» – «Динамо» вызывает большой интерес у болельщиков, и можно не сомневаться, что все 3500 билетов доступных для реализации найдут своих владельцев.
Львовская команда после двух туров набрала 4 очка, у киевлян 3 пункта после одного матча.
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