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Лига Европы
15 августа 2024, 22:17 | Обновлено 15 августа 2024, 22:18
1932
7

Вернидуб прокомментировал вылет Кривбасса в квалификации Лиги Европы

Команда проиграла Виктории Плзень

15 августа 2024, 22:17 | Обновлено 15 августа 2024, 22:18
1932
7
Вернидуб прокомментировал вылет Кривбасса в квалификации Лиги Европы
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Наставник Кривбасса Юрий Вернидуб прокомментировал поражение в квалификации Лиги Европы от Виктории Плзень 1:3 по сумме двух матчей.

«Две игры проиграли – немного грустно. Я должен признать, что Виктория – хорошая команда, у которой есть европейский опыт. Мы этот путь только начинаем. По игре мы не сильно уступали, но были ошибки в первом матче, тут были моменты. Были равные матчи, но им где-то повезло, а нам – нет. Набираемся опыта и идем дальше».

«Не сумели забить сегодня, а так могли бы где-то закрыться и перейти на контратаки, которые нам удаются. Мы хотели, но не смогли, да и те, кто вышел на замену, не сумели усилить игру».

«Дальше Бетис? Всегда такие соперники мне попадаются в еврокубках... В Заре были Лейпциг, Фейенорд, Легия в лучшие времена. Теперь вот Бетис испанский. Будет интересно», – сказал Вернидуб.

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Юрий Вернидуб Лига Европы Виктория Пльзень Кривбасс Кривой Рог Виктория Пльзень - Кривбасс
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 7
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roman75zpr
"Буде цiкаво" якщо ви хоч одне очко здобудете з Бетiсом
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+5
zhyr
Ще Зоря Вернидуба дуже погано починала сезон. Схоже, Вернидуб так нічого і не змінює в підготовці.
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+2
Test
Буде цікаво-не те слово, знову отримаєте повну торбу. Краще не їдьте на гру, 3-0 -це нормально, бо Бетіс це не чехи... Буде бити ,як старе відро... І Цікавого буде дуже мало...
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+1
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Zloi_Tip1
Ну просто дно. Хай грають лише Динамо і Шахтар. Зароблені очки на два ділитися будуть. А не ось все це... Кривбас, Полісся, Дніпро
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0
luceorius
 Дуже курдупельно стартував Кривбас, в Європі з такою грою шанси близькі до нуля, ну в межах статистичної похибки, не більше.
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0
naverland
Без нормальных техничных испано-португалько говорящих  полузащитников и нападающих в Еврокубках делать нечего. 
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-3
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