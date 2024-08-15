Вернидуб прокомментировал вылет Кривбасса в квалификации Лиги Европы

Наставник Кривбасса Юрий Вернидуб прокомментировал поражение в квалификации Лиги Европы от Виктории Плзень 1:3 по сумме двух матчей.

«Две игры проиграли – немного грустно. Я должен признать, что Виктория – хорошая команда, у которой есть европейский опыт. Мы этот путь только начинаем. По игре мы не сильно уступали, но были ошибки в первом матче, тут были моменты. Были равные матчи, но им где-то повезло, а нам – нет. Набираемся опыта и идем дальше».

«Не сумели забить сегодня, а так могли бы где-то закрыться и перейти на контратаки, которые нам удаются. Мы хотели, но не смогли, да и те, кто вышел на замену, не сумели усилить игру».

«Дальше Бетис? Всегда такие соперники мне попадаются в еврокубках... В Заре были Лейпциг, Фейенорд, Легия в лучшие времена. Теперь вот Бетис испанский. Будет интересно», – сказал Вернидуб.