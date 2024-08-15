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  4. Легенда МЮ: «В Челси какой-то дурдом. Через день подписывают новичков»
Англия
15 августа 2024, 20:48 |
1076
0

Легенда МЮ: «В Челси какой-то дурдом. Через день подписывают новичков»

Фердинанд удивлен политикой лондонского клуба

15 августа 2024, 20:48 |
1076
0
Легенда МЮ: «В Челси какой-то дурдом. Через день подписывают новичков»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный в прошлом защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд недоумевает по поводу ситуации, которая сложилась в «Челси» под руководством нынешних владельцев.

«Мне кажется, что сейчас там дурдом. Представьте, что вы игрок в этой раздевалке. Я бы каждое утро просыпался и сразу смотрел бы в телефоне, кого мы сегодня подписали».

«Это безумие. Они через день подписывают очередного футболиста. По-моему, при этом руководстве подписано 36 игроков, потратили свыше миллиарда фунтов».

«Если они знают, к чему все идет, они гении», – сказал Фердинанд.

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Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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