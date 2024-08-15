Легенда МЮ: «В Челси какой-то дурдом. Через день подписывают новичков»

Известный в прошлом защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд недоумевает по поводу ситуации, которая сложилась в «Челси» под руководством нынешних владельцев.

«Мне кажется, что сейчас там дурдом. Представьте, что вы игрок в этой раздевалке. Я бы каждое утро просыпался и сразу смотрел бы в телефоне, кого мы сегодня подписали».

«Это безумие. Они через день подписывают очередного футболиста. По-моему, при этом руководстве подписано 36 игроков, потратили свыше миллиарда фунтов».

«Если они знают, к чему все идет, они гении», – сказал Фердинанд.