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  4. Тренер ПСЖ рассказал, как собирается заменить голы Мбаппе
Франция
15 августа 2024, 20:10 |
611
0

Тренер ПСЖ рассказал, как собирается заменить голы Мбаппе

Луис Энрике надеется, что другие игроки вместе компенсируют потерю лидера

15 августа 2024, 20:10 |
611
0
Тренер ПСЖ рассказал, как собирается заменить голы Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Тренер ПСЖ Луис Энрике надеется, что другие игроки команды совместными усилиями компенсируют уход форварда Килиана Мбаппе, который уже дебютировал и забил первый гол за «Реал».

«Мбаппе – уникальный, особенный игрок. Желаю ему всего наилучшего. Для меня будет вызовом заменить его. Но, например, если четыре игрока забьют по 12 голов, то это уже будет больше 40 мячей».

«Интересный вызов для нашей команды», – сказал Энрике.

Летом парижане пока не подписали ни одного форварда.

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ПСЖ Луис Энрике Килиан Мбаппе Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Иван Зинченко Источник: L'Equipe
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