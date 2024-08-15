Экс-вратарь Реала: «У Куртуа шесть матчей и ноль пропущенных. Лучший»

Известный в прошлом вратарь Реала, Валенсии и сборной Испании Сантьяго Каньисарес сомневается, что кто-то сможет сместить Тибо Куртуа с позиции первого номера мадридской команды.

«Куртуа – лучший вратарь, которого я видел, правда. Тибо с момента своего возвращения после травмы провел шесть матчей и не пропустил ни одного гола. Включая финал Лиги чемпионов и матч за Суперкубок УЕФА. Вчера в матче с Аталантой он сделал некоторые сейвы, которые не сумели бы сделать 80% вратарей».

«Я не уверен, что сейчас есть вратари такого уровня. Нравится его игра ногами. Иногда есть ощущение, что он футзалист», – сказал Каньисарес.

Андрей Лунин вчерашний матч провел в запасе. Пока нет понимания, останется ли украинский кипер в мадридской команде.