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  4. Экс-вратарь Реала: «У Куртуа шесть матчей и ноль пропущенных. Лучший»
Испания
15 августа 2024, 20:28 |
826
0

Экс-вратарь Реала: «У Куртуа шесть матчей и ноль пропущенных. Лучший»

Каньисарес уверен, что Тибо – лучший вратарь мира

15 августа 2024, 20:28 |
826
0
Экс-вратарь Реала: «У Куртуа шесть матчей и ноль пропущенных. Лучший»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Известный в прошлом вратарь Реала, Валенсии и сборной Испании Сантьяго Каньисарес сомневается, что кто-то сможет сместить Тибо Куртуа с позиции первого номера мадридской команды.

«Куртуа – лучший вратарь, которого я видел, правда. Тибо с момента своего возвращения после травмы провел шесть матчей и не пропустил ни одного гола. Включая финал Лиги чемпионов и матч за Суперкубок УЕФА. Вчера в матче с Аталантой он сделал некоторые сейвы, которые не сумели бы сделать 80% вратарей».

«Я не уверен, что сейчас есть вратари такого уровня. Нравится его игра ногами. Иногда есть ощущение, что он футзалист», – сказал Каньисарес.

Андрей Лунин вчерашний матч провел в запасе. Пока нет понимания, останется ли украинский кипер в мадридской команде.

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Сантьяго Каньисарес Тибо Куртуа Ла Лига Андрей Лунин
Иван Зинченко Источник: Marca
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