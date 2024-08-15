Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Марко Ройс стал игроком клуба МЛС
Major League Soccer
15 августа 2024, 18:38 | Обновлено 15 августа 2024, 18:54
854
0

ОФИЦИАЛЬНО. Марко Ройс стал игроком клуба МЛС

Именитый немец будет выступать за «Лос-Анджелес Гэлакси»

15 августа 2024, 18:38 | Обновлено 15 августа 2024, 18:54
854
0
ОФИЦИАЛЬНО. Марко Ройс стал игроком клуба МЛС
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Ройс

Клуб МЛС, «Лос-Анджелес Гэлакси», официально сообщил о подписании именитого немецкого атакующего полузащитника Марко Ройса. Контракт с 35-летним экс-игроком сборной Германии рассчитан на два с половиной года – до конца календарного 2026 года.

Ройс перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. Его контракт с «Боруссией» Дортмунд истек в конце июня.

За «Лос-Анджелес Гэлакси» уже выступают такие известные для европейских фанатов футбола игроки как хавбек Рики Пуч и защитник Мартин Касерес.

По теме:
Источник: Рэшфорд может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Тоттенхэм нацелился на одного из лучших форвардов Лиги 1
Потенциальный соперник Кривбасса нацелился на форварда Интера
Лос-Анджелес Гэлакси Марко Ройс свободный агент трансферы трансферы Бундеслиги Боруссия Дортмунд
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал Мадрид – Аталанта. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА
Футбол | 14 августа 2024, 20:01 6
Реал Мадрид – Аталанта. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА
Реал Мадрид – Аталанта. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА

Поединок состоится 14 августа в 22:00 по Киеву

Стало известно, сколько Рух получил за Таллеса
Футбол | 15 августа 2024, 18:38 1
Стало известно, сколько Рух получил за Таллеса
Стало известно, сколько Рух получил за Таллеса

Львовский клуб неплохо заработал на бразильце

ВИДЕО 18+. Медведев жестко обматерил тренера на Мастерсе в Цинциннати
Теннис | 15.08.2024, 14:55
ВИДЕО 18+. Медведев жестко обматерил тренера на Мастерсе в Цинциннати
ВИДЕО 18+. Медведев жестко обматерил тренера на Мастерсе в Цинциннати
Букмекеры оценили шансы Динамо одолеть РБ Зальцбург выйти в основу ЛЧ 24/25
Футбол | 14.08.2024, 21:02
Букмекеры оценили шансы Динамо одолеть РБ Зальцбург выйти в основу ЛЧ 24/25
Букмекеры оценили шансы Динамо одолеть РБ Зальцбург выйти в основу ЛЧ 24/25
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Виктория – Кривбасс
Футбол | 15.08.2024, 06:23
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Виктория – Кривбасс
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Виктория – Кривбасс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мбаппе забил. Реал спокойно переиграл Аталанту в матче за Суперкубок УЕФА
Мбаппе забил. Реал спокойно переиграл Аталанту в матче за Суперкубок УЕФА
14.08.2024, 23:51 20
Футбол
Беленюк рассказал, почему не пожал руку Гутцайту на встрече олимпийцев
Беленюк рассказал, почему не пожал руку Гутцайту на встрече олимпийцев
13.08.2024, 17:03 1
Олимпийские игры
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
14.08.2024, 01:00 20
Футбол
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
13.08.2024, 18:30 139
Футбол
После победного матча. Любенович подал в отставку с поста тренера Миная
После победного матча. Любенович подал в отставку с поста тренера Миная
13.08.2024, 21:02 1
Футбол
Реал – Аталанта – 2:0. Вальверде, Мбаппе и Суперкубок УЕФА. Видео голов
Реал – Аталанта – 2:0. Вальверде, Мбаппе и Суперкубок УЕФА. Видео голов
14.08.2024, 23:59 2
Футбол
Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати
Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати
14.08.2024, 04:21 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем