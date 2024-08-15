ОФИЦИАЛЬНО. Марко Ройс стал игроком клуба МЛС
Именитый немец будет выступать за «Лос-Анджелес Гэлакси»
Клуб МЛС, «Лос-Анджелес Гэлакси», официально сообщил о подписании именитого немецкого атакующего полузащитника Марко Ройса. Контракт с 35-летним экс-игроком сборной Германии рассчитан на два с половиной года – до конца календарного 2026 года.
Ройс перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. Его контракт с «Боруссией» Дортмунд истек в конце июня.
За «Лос-Анджелес Гэлакси» уже выступают такие известные для европейских фанатов футбола игроки как хавбек Рики Пуч и защитник Мартин Касерес.
From Dortmund to the City of Angels 💫— LA Galaxy (@LAGalaxy) August 15, 2024
We have signed Marco Reus to a two-and-a-half-year contract through the end of the 2026 MLS season.
📰: https://t.co/R9UjTA0eGq | @kinecta pic.twitter.com/AUF1DvKA5E
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 14 августа в 22:00 по Киеву
Львовский клуб неплохо заработал на бразильце