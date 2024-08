ОФИЦИАЛЬНО. Марко Ройс стал игроком клуба МЛС

Клуб МЛС, «Лос-Анджелес Гэлакси», официально сообщил о подписании именитого немецкого атакующего полузащитника Марко Ройса. Контракт с 35-летним экс-игроком сборной Германии рассчитан на два с половиной года – до конца календарного 2026 года.

Ройс перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. Его контракт с «Боруссией» Дортмунд истек в конце июня.

За «Лос-Анджелес Гэлакси» уже выступают такие известные для европейских фанатов футбола игроки как хавбек Рики Пуч и защитник Мартин Касерес.

From Dortmund to the City of Angels 💫



We have signed Marco Reus to a two-and-a-half-year contract through the end of the 2026 MLS season.



