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Испания
15 августа 2024, 21:21 | Обновлено 15 августа 2024, 21:33
1374
0

Звездный защитник Реала может переехать в Саудовскую Аравию

Клуб, в котором Эдер Милитао может продолжить карьеру, не разглашается

15 августа 2024, 21:21 | Обновлено 15 августа 2024, 21:33
1374
0
Звездный защитник Реала может переехать в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдер Милитао

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает Globo Esporte.

В контракте центрбека с «Реалом» прописана сума отступных в размере 500 миллионов евро. Ожидается, что саудиты начнут переговоры с игроком, когда бразилец вернется в Испанию из Польши, где «Реал» победил итальянскую «Аталанту» (2:0) в матче за Суперкубок УЕФА.

Агент 26-летнего защитника отменил празднование своего дня рождения для того, чтобы провести переговоры с саудовским инвестиционным фондом.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего защитника в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что саудовский инвестиционный фонд хотел купить другую звезду сливочных Винисиуса Жуниора. Саудиты предлагали Винисиусу контракт на 1 миллиард евро за 5 лет.

Эдер Милитао перешел в королевский клуб в 2019 году из «Порту» за 50 миллионов евро. В сезоне 2023/24 бразильский защитник провел за «Реал» 13 игр во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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Эдер Милитао Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Іван Распутін Источник: Globo Esporte
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