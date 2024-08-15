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Украина. Премьер лига
15 августа 2024, 20:51 | Обновлено 15 августа 2024, 21:06
274
0

Польский клуб и две команды УПЛ хотели купить Краснопира у Оболони

Форвард мог оказаться в Ракуве, Карпатах или Полесье, но перешел в Рух

15 августа 2024, 20:51 | Обновлено 15 августа 2024, 21:06
274
0
Польский клуб и две команды УПЛ хотели купить Краснопира у Оболони
ФК Оболонь Киев. Игорь Краснопир

Три команды интересовались услугами форварда Игорем Краснопиром, когда он еще играл в Оболони, информирует журналист Виктор Вацко.

В числе этих команд: польский Ракув, а также львовские Карпаты и житомирское Полесье. Однако в итоге нападающий оказался во львовском Рухе.

Карпаты предлагали 435 тысяч евро, Ракув делал предложение в размере 600 тысяч евро + 100 тысяч евро бонусами.

Полесье неофициально предлагало 1 млн евро, но на тот момент Рух уже согласовал трансфер форварда. Поэтому президент Оболони Александр Слободян отказался начинать переговоры с житомирским клубом.

В минувшем сезоне Краснопир сыграл за Оболонь 29 матчей УПЛ и забил 6 мячей.

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Игорь Краснопир трансферы трансферы УПЛ Оболонь Киев Рух Львов Ракув Ченстохова Карпаты Львов Полесье Житомир Виктор Вацко
Николай Степанов Источник: Вацко Live
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