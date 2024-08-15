Польский клуб и две команды УПЛ хотели купить Краснопира у Оболони

Три команды интересовались услугами форварда Игорем Краснопиром, когда он еще играл в Оболони, информирует журналист Виктор Вацко.

В числе этих команд: польский Ракув, а также львовские Карпаты и житомирское Полесье. Однако в итоге нападающий оказался во львовском Рухе.

Карпаты предлагали 435 тысяч евро, Ракув делал предложение в размере 600 тысяч евро + 100 тысяч евро бонусами.

Полесье неофициально предлагало 1 млн евро, но на тот момент Рух уже согласовал трансфер форварда. Поэтому президент Оболони Александр Слободян отказался начинать переговоры с житомирским клубом.

В минувшем сезоне Краснопир сыграл за Оболонь 29 матчей УПЛ и забил 6 мячей.