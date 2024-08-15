Забили два гола. В Испании стартовал новый сезон Ла Лиги

В испанской Ла Лиге стартовал сезон 2024/25. Первый матч прошел в Бильбао, где местный Атлетик сыграл вничью 1:1 с Хетафе. Хозяева забили в первом тайме, а гости ответили точным ударом во втором.

В 22:30 начался матч Жироны против Бетиса. В заявке команды Мичела нет Виктора Цыганкова, который приболел.

Первый тур растянется до понедельника. Действующий чемпион Реал в воскресенье откроет чемпионат встречей с Мальоркой.

Чемпионат Испании. 1-й тур

Атлетик – Хетафе 1:1

Голы: Сансет, 27 - Уче, 64