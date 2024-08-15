15.08.2024 20:00 – FT 1 : 1
Испания15 августа 2024, 22:28 |
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Забили два гола. В Испании стартовал новый сезон Ла Лиги
Атлетик и Хетафе забили по голу
15 августа 2024, 22:28 |
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В испанской Ла Лиге стартовал сезон 2024/25. Первый матч прошел в Бильбао, где местный Атлетик сыграл вничью 1:1 с Хетафе. Хозяева забили в первом тайме, а гости ответили точным ударом во втором.
В 22:30 начался матч Жироны против Бетиса. В заявке команды Мичела нет Виктора Цыганкова, который приболел.
Первый тур растянется до понедельника. Действующий чемпион Реал в воскресенье откроет чемпионат встречей с Мальоркой.
Чемпионат Испании. 1-й тур
Атлетик – Хетафе 1:1
Голы: Сансет, 27 - Уче, 64
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