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WTA
15 августа 2024, 21:46 | Обновлено 15 августа 2024, 21:49
1104
2

Стала известна следующая соперница Свитолиной на турнире в Цинциннати

Элина сразится с третьей ракеткой мира

15 августа 2024, 21:46 | Обновлено 15 августа 2024, 21:49
1104
2
Стала известна следующая соперница Свитолиной на турнире в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Третья ракетка мира Арина Соболенко обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто (№66 WTA) во втором круге турнира WTA 1000 в Цинциннати (США) и в 1/8 финала сразится против украинки Элины Свитолиной.

Цинциннати. Второй круг
Арина Соболенко – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 6:3, 6:4

Свитолина и Соболенко ранее играли четыре раза, украинка выиграла один матч. В этом году Элины не смогла реализовать 3 матчбола в поединке с этой соперницей на турнире в Риме.

Свитолина в Цинциннати уже обыграла китаянку Ван Яфань и испанку Джессику Бузас Манейро.

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Ига СВЁНТЕК: «С нетерпением жду следующего матча в Цинциннати»
Арина Соболенко WTA Цинциннати Элизабетта Коччаретто Элина Свитолина
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 2
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Leonidas B
Не дуже впевнений теніс від соболенкі, у Еліни будуть шанси, якщо піде подача та мінімум помилок буде. Десь зустрів що тут тенісний м'яч дуже непростий, легкий, їх будуть використовувати і на US  OPEN, треба вміти опанувати його, впадає в око що у багатьох підвіщилось кількість помилок від цього.
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C.Пеклов
Та ну!Несподіванка яка!
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