Стала известна следующая соперница Свитолиной на турнире в Цинциннати

Третья ракетка мира Арина Соболенко обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто (№66 WTA) во втором круге турнира WTA 1000 в Цинциннати (США) и в 1/8 финала сразится против украинки Элины Свитолиной.

Цинциннати. Второй круг

Арина Соболенко – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 6:3, 6:4

Свитолина и Соболенко ранее играли четыре раза, украинка выиграла один матч. В этом году Элины не смогла реализовать 3 матчбола в поединке с этой соперницей на турнире в Риме.

Свитолина в Цинциннати уже обыграла китаянку Ван Яфань и испанку Джессику Бузас Манейро.