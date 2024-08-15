Стала известна следующая соперница Свитолиной на турнире в Цинциннати
Элина сразится с третьей ракеткой мира
Третья ракетка мира Арина Соболенко обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто (№66 WTA) во втором круге турнира WTA 1000 в Цинциннати (США) и в 1/8 финала сразится против украинки Элины Свитолиной.
Цинциннати. Второй круг
Арина Соболенко – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 6:3, 6:4
Свитолина и Соболенко ранее играли четыре раза, украинка выиграла один матч. В этом году Элины не смогла реализовать 3 матчбола в поединке с этой соперницей на турнире в Риме.
Свитолина в Цинциннати уже обыграла китаянку Ван Яфань и испанку Джессику Бузас Манейро.
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