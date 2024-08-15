Кривбасс пропустил гол в начале 2-го тайма матча с Викторией
Даниэль Вашулин вывел хозяев поля вперед в матче Q3 Лиги Европы
15 августа в 20:00 по киевскому времени проходит ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы.
В поединке в городе Пльзень на «Дусан Арене» играют чешская команда «Виктория» и «Кривбасс» Кривой Рог.
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В первом матче в словацком городе Кошице была зафиксирована победа команды из Чехии со счетом 2:1.
Во второй игре Даниэль Вашулин на 52-й минуте вывел хозяев поля вперед ударом головой (1:0)
ГОЛ! 1:0. Даниэль Вашулин, 52 мин.
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