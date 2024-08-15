Испания15 августа 2024, 21:11 |
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Мичел рассказал, почему не покинул Жирону после классного сезона
Не было ни одного предложения
15 августа 2024, 21:11 |
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Наставник «Жироны» Мичел рассказал, что не планировал покинуть команду после минувшего успешного сезона, несмотря на слухи об интересе «Барселоны» и других клубов.
«Этим летом я не получил ни одного предложения. Думаю, это связано с тем, что я заранее четко обозначил, что никуда сейчас не уйду и продолжу работу с «Жироной».
«Впереди нас ждет большой сезон, ждут матчи Лиги чемпионов», – сказал Мичел.
Летом команда потеряла многих лидеров, включая украинского форварда Артема Довбика.
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