Мичел рассказал, почему не покинул Жирону после классного сезона

Наставник «Жироны» Мичел рассказал, что не планировал покинуть команду после минувшего успешного сезона, несмотря на слухи об интересе «Барселоны» и других клубов.

«Этим летом я не получил ни одного предложения. Думаю, это связано с тем, что я заранее четко обозначил, что никуда сейчас не уйду и продолжу работу с «Жироной».

«Впереди нас ждет большой сезон, ждут матчи Лиги чемпионов», – сказал Мичел.

Летом команда потеряла многих лидеров, включая украинского форварда Артема Довбика.