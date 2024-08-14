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Украина. Премьер лига
14 августа 2024, 10:26 | Обновлено 14 августа 2024, 11:26
536
0

Где смотреть онлайн матч за чемпионата Украины Карпаты – Динамо

17 августа в 18:00 состоится поединок 3-го тура УПЛ

14 августа 2024, 10:26 | Обновлено 14 августа 2024, 11:26
536
0
Где смотреть онлайн матч за чемпионата Украины Карпаты – Динамо
ФК Карпаты Львов

В субботу, 17 августа, состоится матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовские «Карпаты» и киевское «Динамо».

Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Украина», начало – в 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В турнирной таблице УПЛ «Карпаты» занимают 2-е место, имея в активе 4 очка. У «Динамо» 3 пункта и 7-я позиция.

Посмотреть матч «Карпаты» – «Динамо» можно будет на платформе УПЛ ТВ.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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