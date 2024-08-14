Бывший игрок Динамо оценил справедливость удаления игрока Рейнджерс

Во вторник, 13 августа 2024 года, состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между шотландским «Рейнджерс» и киевским «Динамо». Убедительную победу со счетом 2:0 одержала команда гостей.

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Бывший защитник «бело-синих» Тарас Михалик оценил справедливость удаления игрока «Рейнджерс» Жефте на 51-й минуте поединка:

«Честно говоря, все такие решения выносятся на рассмотрение судьи. Сейчас не понимаю вообще такие моменты, не только в этой игре, но и в целом. Когда-то за такие моменты не дали бы не то что желтую, никто и нарушения бы не свистел, а сейчас такие правила, видимо. Если бы это решение не в нашу пользу было, то это было бы неприятным моментом, но раз судья принял это решение, значит, видимо, фол тянул на желтую. Такие решения мне не нравятся, потому что мне более нравится жесткий футбол, в который играли раньше. Сейчас часто можно в матчах увидеть симуляции, но в этом эпизоде, если судья поставил, то ну и слава Богу, как говорится».

В следующем раунде квалификации Лиги чемпионов 2024/25 киевское «Динамо» сыграет против австрийского «РБ Зальцбург». Встречи состоятся 21 и 27 августа. В случае победы в двухматчевом противостоянии «бело-синие» выйдут в основную стадию главного еврокубка.