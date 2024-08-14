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Премьер-лига
Левый берег
18.08.2024 18:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 августа 2024, 11:47 | Обновлено 14 августа 2024, 11:51
155
0

Левый Берег – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 августа в 18:00 видеотрансляцию матча 3-го тура УПЛ

14 августа 2024, 11:47 | Обновлено 14 августа 2024, 11:51
155
0
Левый Берег – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 18 августа, в 18:00 состоится матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Левый Берег» Киев и «Шахтер» Донецк.

Команды встретятся на стадионе «Арена Левый Берег».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В турнирной таблице УПЛ «Левый берег» занимает 16-е место, не имея в активе очков после двух матчей. У «Шахтер» 3 пунтка после двух поединков и 3-я позиция.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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