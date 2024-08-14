В воскресенье, 18 августа, в 18:00 состоится матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Левый Берег» Киев и «Шахтер» Донецк.

Команды встретятся на стадионе «Арена Левый Берег».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В турнирной таблице УПЛ «Левый берег» занимает 16-е место, не имея в активе очков после двух матчей. У «Шахтер» 3 пунтка после двух поединков и 3-я позиция.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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