Жирона поборется с Атлетико за вратаря именитого европейского клуба
Пау Лопес оказался ненужным «Марселю»
Каталонская «Жирона» ведет переговоры о подписании испанского вратаря французского «Марселя» Пау Лопеса, сообщает журналист Нил Сола.
По информации источника, также 29-летним футболистом интересуется мадридский «Атлетико».
Отмечается, что игрок оказался ненужным новому главному тренеру провансальцев Роберто Де Дзерби, поэтому сейчас даже не тренируется с первой командой «Марселя».
В сезоне 2023/24 Пау Лопес провел 49 матчей на клубном уровне, пропустив 63 гола. В 11 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Жирона» интересуется защитником «Альмерии» Марком Пубилем.
👀 NOTICIA @QueThiJugues / @carrusel— Nil Solà (@Nilsola10) August 14, 2024
El @GironaFC NEGOCIA amb el Marsella per l’arribada del porter gironí PAU LÓPEZ a Montilivi.
No compta pels francesos i s’entrena amb el filial.
L’Atlético de Madrid és la principal competència a la negociació.
Decisió aquesta setmana. pic.twitter.com/tuir6OpCPh
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