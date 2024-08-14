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Испания
14 августа 2024, 11:31 | Обновлено 14 августа 2024, 11:48
865
0

Жирона поборется с Атлетико за вратаря именитого европейского клуба

Пау Лопес оказался ненужным «Марселю»

14 августа 2024, 11:31 | Обновлено 14 августа 2024, 11:48
865
0
Жирона поборется с Атлетико за вратаря именитого европейского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Пау Лопес

Каталонская «Жирона» ведет переговоры о подписании испанского вратаря французского «Марселя» Пау Лопеса, сообщает журналист Нил Сола.

По информации источника, также 29-летним футболистом интересуется мадридский «Атлетико».

Отмечается, что игрок оказался ненужным новому главному тренеру провансальцев Роберто Де Дзерби, поэтому сейчас даже не тренируется с первой командой «Марселя».

В сезоне 2023/24 Пау Лопес провел 49 матчей на клубном уровне, пропустив 63 гола. В 11 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Жирона» интересуется защитником «Альмерии» Марком Пубилем.

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Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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