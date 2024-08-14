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Украина. Премьер лига
14 августа 2024, 11:07 | Обновлено 14 августа 2024, 11:21
376
1

Определена сборная 2-го тура УПЛ, названы лучший игрок и тренер

Лига подвела итоги очередного игрового дня

14 августа 2024, 11:07 | Обновлено 14 августа 2024, 11:21
376
1
Определена сборная 2-го тура УПЛ, названы лучший игрок и тренер
ФК Полесье Житомир. Евгений Волынец

Украинская Премьер-Лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определила символическую сборную 2-го тура сезона 2024/2025, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера.

Лучшим тренером 2-го тура УПЛ признан Имад Ашур, который во главе «Полесья» обыграл действующего чемпиона Украины «Шахтер» (1:0), а лучшим игроком тура признан Евгений Волынец – голкипер житомирского клуба.

ФК Полесье Житомир. Имаш Ашур

В топ-3 тренеров также вошли Владислав Лупашко («Карпаты») и Руслан Ротань («Александрия»).

В топ-5 лучших игроков 2-го тура попали Николай Шапаренко («Динамо»), который набрал немного меньше Волынца, Сергей Чоботенко («Полесье»), Александр Кемкин («Карпаты») и Богдан Михайличенко («Полесье»).

Эксперты выбрали 26 игроков и 7 тренеров на звание героев 2-го тура, а также 47 кандидатов в символическую сборную. Исходя из этого, кроме 11 футболистов условного стартового состава сборной тура, добавлен также условный резерв символической команды: Кемкин («Карпаты»), Сыч («Рух»), Полегенько («Карпаты»), Холод («Рух»), Бабенко («Полесье»), Чачуа («Карпаты»), Буяльский («Динамо»), Антюх («Заря»), Краснопир («Рух»).

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Юрій Остроумов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Pavel_i_CO
А де Мудаков? Чи не з пенальті той регбіст забивати не вміє?)
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