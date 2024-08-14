Определена сборная 2-го тура УПЛ, названы лучший игрок и тренер

Украинская Премьер-Лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определила символическую сборную 2-го тура сезона 2024/2025, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера.

Лучшим тренером 2-го тура УПЛ признан Имад Ашур, который во главе «Полесья» обыграл действующего чемпиона Украины «Шахтер» (1:0), а лучшим игроком тура признан Евгений Волынец – голкипер житомирского клуба.

ФК Полесье Житомир. Имаш Ашур

В топ-3 тренеров также вошли Владислав Лупашко («Карпаты») и Руслан Ротань («Александрия»).

В топ-5 лучших игроков 2-го тура попали Николай Шапаренко («Динамо»), который набрал немного меньше Волынца, Сергей Чоботенко («Полесье»), Александр Кемкин («Карпаты») и Богдан Михайличенко («Полесье»).

Эксперты выбрали 26 игроков и 7 тренеров на звание героев 2-го тура, а также 47 кандидатов в символическую сборную. Исходя из этого, кроме 11 футболистов условного стартового состава сборной тура, добавлен также условный резерв символической команды: Кемкин («Карпаты»), Сыч («Рух»), Полегенько («Карпаты»), Холод («Рух»), Бабенко («Полесье»), Чачуа («Карпаты»), Буяльский («Динамо»), Антюх («Заря»), Краснопир («Рух»).