Экс-защитник Динамо дал прогноз по поводу будущего Шапаренко

Бывший футболист киевского «Динамо» Тарас Михалик дал прогноз относительно будущего полузащитника столичного клуба Николая Шапаренко:

«Я считаю, что Шапаренко является лидером «Динамо». Понятно, что есть такие ветераны как Бущан или Ярмоленко, лидеры и на поле, и в раздевалке. Но среди младших игроков Шапаренко и Буяльский так же являются лидерами команды - это ребята, которые ведут игру. Дай Бог не сглазить, ведь сейчас Шапаренко только набирает форму, это было видно и по сборной, и сейчас. Когда он наберет свою оптимальную форму, я думаю, что он переедет в какой-то топовый европейский чемпионат».

Ранее Тарас Михалик оценил справедливость удаления игрока «Рейнджерс» Жефте в матче против «Динамо».