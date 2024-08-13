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Кубок Украины
13 августа 2024, 17:48 |
403
0

Кубок Украины. Жеребьевка 3-го предварительного раунда. Смотреть LIVE

Состоится жеребьевка очередного раунда Кубка Украины

13 августа 2024, 17:48 |
403
0
Кубок Украины. Жеребьевка 3-го предварительного раунда. Смотреть LIVE
УАФ

14 августа в 13:00 начнется жеребьевка 3-го предварительного раунда Кубка Украины. Базовая дата матчей этого этапа – 21 августа.

В жеребьевке примут участие клубы, которые прошли 2-й раунд, а также 7 команд УПЛ с самым низким рейтингом по итогам минувшего сезона.

В 3-й раунд прошли Металлист 1925 Харьков, Пробой Городенка, Виктория Сумы, Буковина Черновцы, ЮКСА Тарасовка, Минай, Николаев Львовская область, Кудровка Черноговская область, Олимпия Савинцы.

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Источник: Минай думал приостановить выступления после вылета из УПЛ
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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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