Кубок Украины13 августа 2024, 17:48 |
403
0
Кубок Украины. Жеребьевка 3-го предварительного раунда. Смотреть LIVE
Состоится жеребьевка очередного раунда Кубка Украины
13 августа 2024, 17:48 |
403
0
14 августа в 13:00 начнется жеребьевка 3-го предварительного раунда Кубка Украины. Базовая дата матчей этого этапа – 21 августа.
В жеребьевке примут участие клубы, которые прошли 2-й раунд, а также 7 команд УПЛ с самым низким рейтингом по итогам минувшего сезона.
В 3-й раунд прошли Металлист 1925 Харьков, Пробой Городенка, Виктория Сумы, Буковина Черновцы, ЮКСА Тарасовка, Минай, Николаев Львовская область, Кудровка Черноговская область, Олимпия Савинцы.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 августа 2024, 18:05 0
Давид Алаба и Арда Гюлер могут продолжить карьеру в чемпионате Турции
Футбол | 13 августа 2024, 06:23 10
Шахтер потерял очки, потерпев неожиданное поражение от Полесья
Футбол | 13.08.2024, 11:46
Баскетбол | 12.08.2024, 18:34
Олимпийские игры | 13.08.2024, 16:26
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.08.2024, 06:05 1
12.08.2024, 12:58 5
11.08.2024, 21:10 12
12.08.2024, 09:56 1
12.08.2024, 05:15
11.08.2024, 23:25 7
11.08.2024, 22:01 1
11.08.2024, 21:15 4