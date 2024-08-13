Кубок Украины. Жеребьевка 3-го предварительного раунда. Смотреть LIVE

14 августа в 13:00 начнется жеребьевка 3-го предварительного раунда Кубка Украины. Базовая дата матчей этого этапа – 21 августа.

В жеребьевке примут участие клубы, которые прошли 2-й раунд, а также 7 команд УПЛ с самым низким рейтингом по итогам минувшего сезона.

В 3-й раунд прошли Металлист 1925 Харьков, Пробой Городенка, Виктория Сумы, Буковина Черновцы, ЮКСА Тарасовка, Минай, Николаев Львовская область, Кудровка Черноговская область, Олимпия Савинцы.