Экс-арбитр ФИФА: «Первая желтая игроку Рейнджерс была более убедительна»

После повторного поединка квалификации Лиги чемпионов по футболу «Глазго Рейнджерс» – «Динамо» (0:2) у представителей шотландского клуба были претензии к итальянскому арбитру Марко Гуиде, который в начале второго тайма удалил их игрока Жефте.

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua дал свою оценку решению итальянского рефери:

«В современном футболе очень много борьбы. И игрокам, которые уже имеют в пассиве одно предупреждение, надо быть осторожными в своих действиях.

Более очевидной была первая желтая карточка бразильскому легионеру, который на чужой половине поля грубо атаковал динамовца. Никаких вопросов. Во втором эпизоде судья посчитал, что у Жефте после того, как выиграл верховую дуэль у Караваева, был контакт с динамовцем, за что и был наказан еще одним предупреждением. Шотландцы считали такое решение арбитра противоречивым, но рефери находился неподалеку этой дуэли на «втором этаже» и был убежден в своей правоте. Поддержал его в этом и арбитр VAR.

Конечно, шотландцам было обидно, потому что это удаление сказалось на ходе событий в матче. Оставшись в большинстве, динамовцы перехватили инициативу и таки дожали соперника. Но это уже проблемы хозяев. Ведь они не воспользовались своими выгодными моментами, а в первом пропущенном голе есть вина их вратаря», – рассказал Ступар.

Ранее мы сообщали, что «Динамо» опередило «Арсенал» по количеству побед в Лиге чемпионов.