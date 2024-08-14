Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-арбитр ФИФА: «Первая желтая игроку Рейнджерс была более убедительна»
Лига чемпионов
14 августа 2024, 10:34 | Обновлено 14 августа 2024, 11:25
1750
3

Экс-арбитр ФИФА: «Первая желтая игроку Рейнджерс была более убедительна»

По мнению Ступара, рефери был ближе к эпизоду в моменте со второй желтой

14 августа 2024, 10:34 | Обновлено 14 августа 2024, 11:25
1750
3
Экс-арбитр ФИФА: «Первая желтая игроку Рейнджерс была более убедительна»
Getty Images/Global Images Ukraine

После повторного поединка квалификации Лиги чемпионов по футболу «Глазго Рейнджерс» – «Динамо» (0:2) у представителей шотландского клуба были претензии к итальянскому арбитру Марко Гуиде, который в начале второго тайма удалил их игрока Жефте.

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua дал свою оценку решению итальянского рефери:

«В современном футболе очень много борьбы. И игрокам, которые уже имеют в пассиве одно предупреждение, надо быть осторожными в своих действиях.

Более очевидной была первая желтая карточка бразильскому легионеру, который на чужой половине поля грубо атаковал динамовца. Никаких вопросов. Во втором эпизоде судья посчитал, что у Жефте после того, как выиграл верховую дуэль у Караваева, был контакт с динамовцем, за что и был наказан еще одним предупреждением. Шотландцы считали такое решение арбитра противоречивым, но рефери находился неподалеку этой дуэли на «втором этаже» и был убежден в своей правоте. Поддержал его в этом и арбитр VAR.

Конечно, шотландцам было обидно, потому что это удаление сказалось на ходе событий в матче. Оставшись в большинстве, динамовцы перехватили инициативу и таки дожали соперника. Но это уже проблемы хозяев. Ведь они не воспользовались своими выгодными моментами, а в первом пропущенном голе есть вина их вратаря», – рассказал Ступар.

Ранее мы сообщали, что «Динамо» опередило «Арсенал» по количеству побед в Лиге чемпионов.

По теме:
ФОТО. Ребров поздравил Динамо с победой над Рейнджерс
Бывший игрок Динамо оценил справедливость удаления игрока Рейнджерс
Где смотреть онлайн матч за чемпионата Украины Карпаты – Динамо
Лига чемпионов Рейнджерс - Динамо Глазго Рейнджерс Динамо Киев Мирослав Ступар инсайд
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс
Футбол | 13 августа 2024, 23:41 204
Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс
Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс

Киевляне вышли в решающую стадию квалификации Лиги чемпионов

Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати
Теннис | 14 августа 2024, 04:21 1
Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати
Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати

Элина переиграла Ван Яфань в 1/32 финала турнира WTA 1000 в США

Шевченко оценил значимость победы Динамо над Рейнджерсом
Футбол | 14.08.2024, 09:51
Шевченко оценил значимость победы Динамо над Рейнджерсом
Шевченко оценил значимость победы Динамо над Рейнджерсом
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
Футбол | 14.08.2024, 07:01
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
ФОТО. Спорная красная карточка. Как Динамо обыграло Рейнджерс в Шотландии
Футбол | 14.08.2024, 08:47
ФОТО. Спорная красная карточка. Как Динамо обыграло Рейнджерс в Шотландии
ФОТО. Спорная красная карточка. Как Динамо обыграло Рейнджерс в Шотландии
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
fedd1979
При чому тут арбітр ВАР, якщо вилучення було через другу жовту, а вони ВАРом не переглядаються. Це я маю експерту пояснювати?
Ответить
+6
avk2307
Арбитр дал совершенно законно две карточки желтые этому игроку.
Мог дать раньше вторую желтую - да
Мог не дать вторую желтую- тоже верно.
Но основания для того, чтобы дать были и арбитр так решил.
Нашим командам очень редко "везет" с такими решениями арбитров, поэтому давайте просто порадуемся что именно так случилось вчера.
А троллям местным(радует что в большинстве адекватные болельщики Шахтера вчера за Динамо переживали), которые тут про арбитра и его роль рассказывают могу напомнить момент с пенальти в ворота Динамо Загреб в дополнительное время , который забил Тете и 3-3 счет стал. Вот там точно так же было и  повезло например горнякам. Бывает же и надо радоваться, а не трубить что только благодаря этому прошли.
Ответить
+2
Gargantua81
думаю, что если бы арбитр посмотрел повтор, то желтую не дал бы. Контакт был, но это был не удар а скорее касание, толчек.  Фол, но не желтая.
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Манчестер Сити грозит вылет из Английской Премьер-лиги. Что случилось?
Манчестер Сити грозит вылет из Английской Премьер-лиги. Что случилось?
13.08.2024, 09:23 17
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
13.08.2024, 06:05 1
Футбол
Стало известно, почему в конце матча Шахтер – Полесье началась драка
Стало известно, почему в конце матча Шахтер – Полесье началась драка
12.08.2024, 10:43 13
Футбол
СК Прометей прекратил существование. Эмоциональное заявление Дубинского
СК Прометей прекратил существование. Эмоциональное заявление Дубинского
12.08.2024, 18:34 54
Баскетбол
Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
13.08.2024, 06:23 11
Футбол
Промоутер Фьюри рассказал, почему Тайсон не нокаутировал Усика в 8-м раунде
Промоутер Фьюри рассказал, почему Тайсон не нокаутировал Усика в 8-м раунде
13.08.2024, 11:48
Бокс
Тренер Полесья честно оценил уровень футбольных способностей Усика
Тренер Полесья честно оценил уровень футбольных способностей Усика
13.08.2024, 10:19 2
Футбол
Реванш Костюк, доминирование американок, сенсационный титул австралийца
Реванш Костюк, доминирование американок, сенсационный титул австралийца
13.08.2024, 13:05
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем