Экс-арбитр ФИФА: «Первая желтая игроку Рейнджерс была более убедительна»
По мнению Ступара, рефери был ближе к эпизоду в моменте со второй желтой
После повторного поединка квалификации Лиги чемпионов по футболу «Глазго Рейнджерс» – «Динамо» (0:2) у представителей шотландского клуба были претензии к итальянскому арбитру Марко Гуиде, который в начале второго тайма удалил их игрока Жефте.
Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua дал свою оценку решению итальянского рефери:
«В современном футболе очень много борьбы. И игрокам, которые уже имеют в пассиве одно предупреждение, надо быть осторожными в своих действиях.
Более очевидной была первая желтая карточка бразильскому легионеру, который на чужой половине поля грубо атаковал динамовца. Никаких вопросов. Во втором эпизоде судья посчитал, что у Жефте после того, как выиграл верховую дуэль у Караваева, был контакт с динамовцем, за что и был наказан еще одним предупреждением. Шотландцы считали такое решение арбитра противоречивым, но рефери находился неподалеку этой дуэли на «втором этаже» и был убежден в своей правоте. Поддержал его в этом и арбитр VAR.
Конечно, шотландцам было обидно, потому что это удаление сказалось на ходе событий в матче. Оставшись в большинстве, динамовцы перехватили инициативу и таки дожали соперника. Но это уже проблемы хозяев. Ведь они не воспользовались своими выгодными моментами, а в первом пропущенном голе есть вина их вратаря», – рассказал Ступар.
Ранее мы сообщали, что «Динамо» опередило «Арсенал» по количеству побед в Лиге чемпионов.
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Мог дать раньше вторую желтую - да
Мог не дать вторую желтую- тоже верно.
Но основания для того, чтобы дать были и арбитр так решил.
Нашим командам очень редко "везет" с такими решениями арбитров, поэтому давайте просто порадуемся что именно так случилось вчера.
А троллям местным(радует что в большинстве адекватные болельщики Шахтера вчера за Динамо переживали), которые тут про арбитра и его роль рассказывают могу напомнить момент с пенальти в ворота Динамо Загреб в дополнительное время , который забил Тете и 3-3 счет стал. Вот там точно так же было и повезло например горнякам. Бывает же и надо радоваться, а не трубить что только благодаря этому прошли.