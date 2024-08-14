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Лига чемпионов
14 августа 2024, 09:20 | Обновлено 14 августа 2024, 09:22
952
1

Динамо опередило Арсенал по количеству побед в Лиге чемпионов

Киевский клуб стал лучше лондонского

14 августа 2024, 09:20 | Обновлено 14 августа 2024, 09:22
952
1
Динамо опередило Арсенал по количеству побед в Лиге чемпионов
ФК Динамо Киев

13 августа в ответном матче раунда Q3 Лиги чемпионов киевское «Динамо» обыграло «Рейнджерс» в Глазго со счетом 2:0.

Эта победа стала для динамовского коллектива 107-й по счету в рамках чемпионского евротурнира. По этому показателю «Динамо» опередило лондонский «Арсенал» (106 побед) и вышло на 11-е место в историческом реестре турнира.

Лидирует в Лиге чемпионов мадридский «Реал», у которого 294 победы.

Ранее в «Рейнджерс» дали оценку поражению дома от «Динамо» и вылету из Лиги чемпионов.

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Динамо Киев Арсенал Лондон Лига чемпионов
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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Комментарии 1
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nick07
лише один нюанс - Арсенал переважно грав у груповому турнірі, а ДК більшість перемог в раундах кваліфікації. Суперники то різні. Хоча звісно і ДК в свій час робило Барсу 4-0 
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