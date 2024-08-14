Динамо опередило Арсенал по количеству побед в Лиге чемпионов
Киевский клуб стал лучше лондонского
13 августа в ответном матче раунда Q3 Лиги чемпионов киевское «Динамо» обыграло «Рейнджерс» в Глазго со счетом 2:0.
Эта победа стала для динамовского коллектива 107-й по счету в рамках чемпионского евротурнира. По этому показателю «Динамо» опередило лондонский «Арсенал» (106 побед) и вышло на 11-е место в историческом реестре турнира.
Лидирует в Лиге чемпионов мадридский «Реал», у которого 294 победы.
Ранее в «Рейнджерс» дали оценку поражению дома от «Динамо» и вылету из Лиги чемпионов.
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