Динамо опередило Арсенал по количеству побед в Лиге чемпионов

13 августа в ответном матче раунда Q3 Лиги чемпионов киевское «Динамо» обыграло «Рейнджерс» в Глазго со счетом 2:0.

Эта победа стала для динамовского коллектива 107-й по счету в рамках чемпионского евротурнира. По этому показателю «Динамо» опередило лондонский «Арсенал» (106 побед) и вышло на 11-е место в историческом реестре турнира.

Лидирует в Лиге чемпионов мадридский «Реал», у которого 294 победы.

Ранее в «Рейнджерс» дали оценку поражению дома от «Динамо» и вылету из Лиги чемпионов.