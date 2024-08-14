Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Будущий соперник Динамо в ЛЧ перенес матч чемпионата. Известна причина
Лига чемпионов
14 августа 2024, 12:01 |
2195
3

Будущий соперник Динамо в ЛЧ перенес матч чемпионата. Известна причина

«РБ Зальцбург» хочет получить дополнительное время для восстановления

14 августа 2024, 12:01 |
2195
3
Будущий соперник Динамо в ЛЧ перенес матч чемпионата. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine

«РБ Зальцбург», с которым киевское «Динамо» сыграет в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024/25, перенес матч 4-го тура чемпионата Австрии против «Хартберга». Об этом сообщает издание Sky Sports.

Отмечается, что с 2021 года все клубы австрийской Бундеслиги имеют право переноса матчей чемпионата, которые должны состояться между двумя поединками плей-офф еврокубков. «РБ Зальцбург» воспользовался этой возможностью, чтобы получить дополнительное время для восстановления.

Матч против «Хартберга» должен был состояться 24 августа - как раз между двумя встречами «быков» против «Динамо». Напомним, киевляне сыграют против «РБ Зальцбурга» 21 и 27 августа. В случае победы в двухматчевом противостоянии «бело-синие» выйдут в основную стадию Лиги чемпионов.

По теме:
Экс-арбитр ФИФА объяснил удаление игрока Рейнджерс в матче против Динамо
Динамо vs Зальцбург: в шести из семи случаев киевляне проходили австрийцев
Динамо забило 250-й гостевой мяч в еврокубках
Динамо Киев РБ Зальцбург Лига чемпионов чемпионат Австрии по футболу перенос матчей Хартберг
Дмитро Вербинський Источник: Sky Sports
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Агент Лунина сообщил Реалу решение о будущем украинце
Футбол | 13 августа 2024, 21:21 4
Агент Лунина сообщил Реалу решение о будущем украинце
Агент Лунина сообщил Реалу решение о будущем украинце

Скорее всего, украинец проведет сезон 2024/25 в королевском клубе

ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
Футбол | 14 августа 2024, 01:00 14
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»

Главный тренер «Динамо» дал пресс-конференцию после матча с «Рейнджерс»

КЛЕМАН: «Это удаление – самое ужасное судейское решение, которое я видел»
Футбол | 14.08.2024, 06:45
КЛЕМАН: «Это удаление – самое ужасное судейское решение, которое я видел»
КЛЕМАН: «Это удаление – самое ужасное судейское решение, которое я видел»
Определена сборная 2-го тура УПЛ, названы лучший игрок и тренер
Футбол | 14.08.2024, 11:07
Определена сборная 2-го тура УПЛ, названы лучший игрок и тренер
Определена сборная 2-го тура УПЛ, названы лучший игрок и тренер
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 14.08.2024, 06:23
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Letifer
Цікаво, там фанати теж ниють в інтернеті, коли команди переносять матчі, чи то тільки в УПЛ так?
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Сергей Литвиненко
Ха,боятся однако,это хорошо ,вот Луческу вообще добавлял матчи в перерывах,чтобы тонус держать.Думаю если так то Динамо пройдёт.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Он заинтересовал Жирону. Украинец вырвал победу для команды в Европе
ВИДЕО. Он заинтересовал Жирону. Украинец вырвал победу для команды в Европе
12.08.2024, 11:06
Футбол
Пограничники Волыни встретили украинцев-призеров ОИ-2024. Известна причина
Пограничники Волыни встретили украинцев-призеров ОИ-2024. Известна причина
13.08.2024, 10:56 4
Олимпийские игры
Беленюк рассказал, почему не пожал руку Гутцайту на встрече олимпийцев
Беленюк рассказал, почему не пожал руку Гутцайту на встрече олимпийцев
13.08.2024, 17:03
Олимпийские игры
Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
12.08.2024, 12:58 5
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
13.08.2024, 06:05 1
Футбол
Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс
Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс
13.08.2024, 23:41 205
Футбол
Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала
Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала
12.08.2024, 18:05 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем