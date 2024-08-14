Будущий соперник Динамо в ЛЧ перенес матч чемпионата. Известна причина

«РБ Зальцбург», с которым киевское «Динамо» сыграет в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024/25, перенес матч 4-го тура чемпионата Австрии против «Хартберга». Об этом сообщает издание Sky Sports.

Отмечается, что с 2021 года все клубы австрийской Бундеслиги имеют право переноса матчей чемпионата, которые должны состояться между двумя поединками плей-офф еврокубков. «РБ Зальцбург» воспользовался этой возможностью, чтобы получить дополнительное время для восстановления.

Матч против «Хартберга» должен был состояться 24 августа - как раз между двумя встречами «быков» против «Динамо». Напомним, киевляне сыграют против «РБ Зальцбурга» 21 и 27 августа. В случае победы в двухматчевом противостоянии «бело-синие» выйдут в основную стадию Лиги чемпионов.