Динамо забило 250-й гостевой мяч в еврокубках

Мяч, забитый Назаром Волошиным в матче с «Рейнджерс» (2:0), стал 250-м для «Динамо» на чужих полях в еврокубковых турнирах. 145 раз киевляне поражали ворота хозяев в Лиге (Кубке) чемпионов, 73 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 29 – в Кубке кубков и 1 – в Суперкубке УЕФА.

К слову, поединок с шотландцами оказался юбилейным для трех игроков бело-синих. Владислав Дубинчак провел 150-й матч в карьере (ЧУ – 126, КУ – 8, ЕК – 16), а Андрей Ярмоленко и Владислав Ванат, соответственно, 40-й и 10-й в Лиге чемпионов в динамовских рядах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные гостевые голы Динамо в еврокубках

Гол Дата Ранг Стадия Автор гола Соперник Минута Счет 1-й 02.09.1965 КК 1/16 Андрей БИБА Колрейн 14' (1:0) 6:1 50-й 16.04.1986 КК 1/2 Игорь БЕЛАНОВ Дукла 64' (1:0) 1:1 100-й 09.12.1998 ЛЧ ГТ Каха КАЛАДЗЕ Ланс 60' (1:0) 3:1 150-й 13.08.2008 ЛЧ КР3 Артем МИЛЕВСКИЙ Спартак М 45' (2:1) 4:1 200-й 11.12.2014 ЛЕ ГТ Джермейн ЛЕНС Стяуа 90+4' (2:0) 2:0 250-й 13.08.2024 ЛЧ КР3 Назар ВОЛОШИН Рейнджерс 84' (2:0) 2:0

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.