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Лига чемпионов
14 августа 2024, 12:21 | Обновлено 14 августа 2024, 12:50
157
0

Динамо забило 250-й гостевой мяч в еврокубках

Автором юбилейного гола стал Назар Волошин

14 августа 2024, 12:21 | Обновлено 14 августа 2024, 12:50
157
0
Динамо забило 250-й гостевой мяч в еврокубках
ФК Динамо. Назар Волошин

Мяч, забитый Назаром Волошиным в матче с «Рейнджерс» (2:0), стал 250-м для «Динамо» на чужих полях в еврокубковых турнирах. 145 раз киевляне поражали ворота хозяев в Лиге (Кубке) чемпионов, 73 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 29 – в Кубке кубков и 1 – в Суперкубке УЕФА.

К слову, поединок с шотландцами оказался юбилейным для трех игроков бело-синих. Владислав Дубинчак провел 150-й матч в карьере (ЧУ – 126, КУ – 8, ЕК – 16), а Андрей Ярмоленко и Владислав Ванат, соответственно, 40-й и 10-й в Лиге чемпионов в динамовских рядах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные гостевые голы Динамо в еврокубках

Гол

Дата

Ранг

Стадия

Автор гола

Соперник

Минута

Счет

1-й

02.09.1965

КК

1/16

Андрей БИБА

Колрейн

14' (1:0)

6:1

50-й

16.04.1986

КК

1/2

Игорь БЕЛАНОВ

Дукла

64' (1:0)

1:1

100-й

09.12.1998

ЛЧ

ГТ

Каха КАЛАДЗЕ

Ланс

60' (1:0)

3:1

150-й

13.08.2008

ЛЧ

КР3

Артем МИЛЕВСКИЙ

Спартак М

45' (2:1)

4:1

200-й

11.12.2014

ЛЕ

ГТ

Джермейн ЛЕНС

Стяуа

90+4' (2:0)

2:0

250-й

13.08.2024

ЛЧ

КР3

Назар ВОЛОШИН

Рейнджерс

84' (2:0)

2:0

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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