Динамо забило 250-й гостевой мяч в еврокубках
Автором юбилейного гола стал Назар Волошин
Мяч, забитый Назаром Волошиным в матче с «Рейнджерс» (2:0), стал 250-м для «Динамо» на чужих полях в еврокубковых турнирах. 145 раз киевляне поражали ворота хозяев в Лиге (Кубке) чемпионов, 73 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 29 – в Кубке кубков и 1 – в Суперкубке УЕФА.
К слову, поединок с шотландцами оказался юбилейным для трех игроков бело-синих. Владислав Дубинчак провел 150-й матч в карьере (ЧУ – 126, КУ – 8, ЕК – 16), а Андрей Ярмоленко и Владислав Ванат, соответственно, 40-й и 10-й в Лиге чемпионов в динамовских рядах.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные гостевые голы Динамо в еврокубках
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Автор гола
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
02.09.1965
|
КК
|
1/16
|
Андрей БИБА
|
Колрейн
|
14' (1:0)
|
6:1
|
50-й
|
16.04.1986
|
КК
|
1/2
|
Игорь БЕЛАНОВ
|
Дукла
|
64' (1:0)
|
1:1
|
100-й
|
09.12.1998
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Каха КАЛАДЗЕ
|
Ланс
|
60' (1:0)
|
3:1
|
150-й
|
13.08.2008
|
ЛЧ
|
КР3
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
Спартак М
|
45' (2:1)
|
4:1
|
200-й
|
11.12.2014
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Джермейн ЛЕНС
|
Стяуа
|
90+4' (2:0)
|
2:0
|
250-й
|
13.08.2024
|
ЛЧ
|
КР3
|
Назар ВОЛОШИН
|
Рейнджерс
|
84' (2:0)
|
2:0
ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.
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