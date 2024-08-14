Стали известны все участники Кубка Украины среди женских команд

Определены все участники розыгрыша Кубка Украины по футболу среди женских клубов сезона 2024/2025.

31-й по счету розыгрыш национального кубкового трофея начнется с предварительного этапа, участие в котором примут 7 клубов Высшей лиги и один коллектив Первой лиги. Еще четыре представителя высшего дивизиона, которые по итогам прошлого сезона заняли первые 4 места, начнут свои выступления с 1/4 финала.

На первом этапе состоится «слепая» жеребьевка. Хозяином поля будет команда, выступающая в лиге, низшей по рангу. Если сойдутся представители одной лиги, то хозяином станет команда, которая имеет нечетный номер при жеребьевке.

Все этапы Кубка Украины 2024/2025 будут состоять из одного матча.

Кубок Украины 2024/2025 среди женских команд

Участники предварительного этапа

Шахтер (Донецк)

Ладомир (Владимир, Волынская область)

ЭМС-Подолье (Винница)

Пантеры (Умань, Черкасская область)

Систерс (Одесса)

Оболонь (Киев)

Полесье (Житомир)

Надбужье (Буск)

Победители пар выйдут в четвертьфинал.

Участники 1/4 финала

Ворскла (Полтава)

Колос (Ковалевка, Киевская область)

Кривбасс (Кривой Рог, Днепропетровская область)

Металлист 1925 (Харьков)

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