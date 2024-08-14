Стали известны все участники Кубка Украины среди женских команд
Трофей разыграют 12 коллективов
Определены все участники розыгрыша Кубка Украины по футболу среди женских клубов сезона 2024/2025.
31-й по счету розыгрыш национального кубкового трофея начнется с предварительного этапа, участие в котором примут 7 клубов Высшей лиги и один коллектив Первой лиги. Еще четыре представителя высшего дивизиона, которые по итогам прошлого сезона заняли первые 4 места, начнут свои выступления с 1/4 финала.
На первом этапе состоится «слепая» жеребьевка. Хозяином поля будет команда, выступающая в лиге, низшей по рангу. Если сойдутся представители одной лиги, то хозяином станет команда, которая имеет нечетный номер при жеребьевке.
Все этапы Кубка Украины 2024/2025 будут состоять из одного матча.
Кубок Украины 2024/2025 среди женских команд
Участники предварительного этапа
- Шахтер (Донецк)
- Ладомир (Владимир, Волынская область)
- ЭМС-Подолье (Винница)
- Пантеры (Умань, Черкасская область)
- Систерс (Одесса)
- Оболонь (Киев)
- Полесье (Житомир)
- Надбужье (Буск)
Победители пар выйдут в четвертьфинал.
Участники 1/4 финала
- Ворскла (Полтава)
- Колос (Ковалевка, Киевская область)
- Кривбасс (Кривой Рог, Днепропетровская область)
- Металлист 1925 (Харьков)
Базовые даты:
- 1/8 финала – 11 сентября 2024 года
- 1/4 финала – 16 ноября 2024 года
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