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Кубок Украины
14 августа 2024, 10:50 | Обновлено 14 августа 2024, 11:23
163
2

Стали известны все участники Кубка Украины среди женских команд

Трофей разыграют 12 коллективов

14 августа 2024, 10:50 | Обновлено 14 августа 2024, 11:23
163
2
Стали известны все участники Кубка Украины среди женских команд
womensfootball.com.ua

Определены все участники розыгрыша Кубка Украины по футболу среди женских клубов сезона 2024/2025.

31-й по счету розыгрыш национального кубкового трофея начнется с предварительного этапа, участие в котором примут 7 клубов Высшей лиги и один коллектив Первой лиги. Еще четыре представителя высшего дивизиона, которые по итогам прошлого сезона заняли первые 4 места, начнут свои выступления с 1/4 финала.

На первом этапе состоится «слепая» жеребьевка. Хозяином поля будет команда, выступающая в лиге, низшей по рангу. Если сойдутся представители одной лиги, то хозяином станет команда, которая имеет нечетный номер при жеребьевке.

Все этапы Кубка Украины 2024/2025 будут состоять из одного матча.

Кубок Украины 2024/2025 среди женских команд

Участники предварительного этапа

  • Шахтер (Донецк)
  • Ладомир (Владимир, Волынская область)
  • ЭМС-Подолье (Винница)
  • Пантеры (Умань, Черкасская область)
  • Систерс (Одесса)
  • Оболонь (Киев)
  • Полесье (Житомир)
  • Надбужье (Буск)

Победители пар выйдут в четвертьфинал.

Участники 1/4 финала

  • Ворскла (Полтава)
  • Колос (Ковалевка, Киевская область)
  • Кривбасс (Кривой Рог, Днепропетровская область)
  • Металлист 1925 (Харьков)

Базовые даты:

  • 1/8 финала – 11 сентября 2024 года
  • 1/4 финала – 16 ноября 2024 года
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Юрій Остроумов Источник: Всеукраинская Ассоциация женского футбола
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Комментарии 2
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verastepler
а в динамо київ нема грошей на жіночу команду?
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