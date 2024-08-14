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Лига чемпионов Квалификация
Лудогорец
13.08.2024 21:00 – FT 2 : 7
Карабах
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
14 августа 2024, 05:23 | Обновлено 14 августа 2024, 06:10
1644
0

ВИДЕО. Как Лудогорец умудрился пропустить дома 7 мячей от Карабаха в ЛЧ

Карабах вышел в Q4 Лиги чемпионов, где сыграет с хорватским Динамо Загреб

14 августа 2024, 05:23 | Обновлено 14 августа 2024, 06:10
1644
0
ВИДЕО. Как Лудогорец умудрился пропустить дома 7 мячей от Карабаха в ЛЧ
ФК Карабах

13 августа прошли ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лудогорец на выезде выиграл у Карабаха в первом матче (2:1) и в ответной игре вел в счете 2:1.

Однако затем болгарский клуб пропустил два гола, и игра перешла в овертайм.

Хозяева поля умудрились пропустить еще 4 гола от Карабаха в дополнительное время.

Азербайджанский Карабах вышел в Q4 Лиги чемпионов, где сыграет с хорватским Динамо Загреб.

Лудогорец перешел в Лигу Европы, где в 4-м раунде квалификации проведет два матча против клуба Петрокуб из Молдовы.

Лига чемпионов 2024/25

3-й раунд квалификации. Ответный матч, 13 августа

Лудогорец (Болгария) – Карабах (Азербайджан) – 2:7 (д.в.) (первый матч – 2:1)

Голы: Дуа, 13, 23 (пен) – Жуниньо, 7, Бензия, 45+1, 118, Андраде, 45+5, 112, Байрамов, 93, Джиджа, 111

Видео голов и обзор матча

ФОТО. Матч Лудогорец – Карабах

События матча

118’
ГОЛ ! Мяч забил Яссин Бензиа (Карабах).
112’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Андраде (Карабах).
110’
ГОЛ ! Мяч забил Redon Xhixha (Карабах).
93’
ГОЛ ! Мяч забил Турал Байрамов (Карабах).
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Андраде (Карабах).
45’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Яссин Бензиа (Карабах).
23’
ГОЛ ! С пенальти забил Квадво Дуа (Лудогорец).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Квадво Дуа (Лудогорец).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Жуниньо (Карабах).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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