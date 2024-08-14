ВИДЕО. Как Лудогорец умудрился пропустить дома 7 мячей от Карабаха в ЛЧ

13 августа прошли ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

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Лудогорец на выезде выиграл у Карабаха в первом матче (2:1) и в ответной игре вел в счете 2:1.

Однако затем болгарский клуб пропустил два гола, и игра перешла в овертайм.

Хозяева поля умудрились пропустить еще 4 гола от Карабаха в дополнительное время.

Азербайджанский Карабах вышел в Q4 Лиги чемпионов, где сыграет с хорватским Динамо Загреб.

Лудогорец перешел в Лигу Европы, где в 4-м раунде квалификации проведет два матча против клуба Петрокуб из Молдовы.

Лига чемпионов 2024/25

3-й раунд квалификации. Ответный матч, 13 августа

Лудогорец (Болгария) – Карабах (Азербайджан) – 2:7 (д.в.) (первый матч – 2:1)

Голы: Дуа, 13, 23 (пен) – Жуниньо, 7, Бензия, 45+1, 118, Андраде, 45+5, 112, Байрамов, 93, Джиджа, 111

Видео голов и обзор матча

ФОТО. Матч Лудогорец – Карабах