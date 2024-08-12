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Украина. Премьер лига
12 августа 2024, 10:43 |
5071
5

Стало известно, почему в конце матча Шахтер – Полесье началась драка

Сергей Чоботенко уже извинился перед Валерием Бондарем

12 августа 2024, 10:43 |
5071
5
Стало известно, почему в конце матча Шахтер – Полесье началась драка
UA-Football

11 августа прошел матч 2-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Полесье Житомир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе «Арена Левый Берег» в Киеве. Игра завершилась победой волков со счетом 1:0.

После финального свистка игроки коллективов устроили небольшую потасовку.

У автора единственного мяча в этом поединке Сергея Чоботенко спросили причины драки:

На последних секундах игры произошла потасовка игроков двух команд. Из-за чего она началась?

– Бондарь толкнул меня в спину, и я улетел за пределы поля. После этого я бросил мяч в Бондаря. Я уже извинился и еще напишу Валере сообщение, у меня есть номер его телефона. Это все произошло на эмоциях. Этот эпизод не украшает меня, – сказал Чоботенко.

Интересно, что желтые карточки получили только Евгений Волынец и Кевин – самые активные участники конфликта.

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Сергей Чоботенко Валерий Бондарь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер - Полесье Шахтер Донецк Полесье Житомир драка
Даниил Агарков Источник: Sportarena
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Комментарии 5
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Руслан Лень
він тебе штовхнув і ти збираєшся дзвонити вибачатись? ну не забудь тоді і за гол і за перемогу вибачитись!
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+6
FunnyCat_____
интересная формулировка, его толкнули, а он побежит извиняться?
хотя учитывая, что Чоботенко числился в шахтере, и играл в Шахтере-2 из Мариуполя, возможно какие то каналы связи и остались -  по которым намекнули, что если хочет спокойно доиграть сезон то надо попросить прощения.
______________
ну а на месте бондаря .... я вообще бы наверное сидел тише воды, ниже травы и благодарил судьбу, или того кто держит родственников палкина в заложниках, за то чтобы валера играет не не первенство области -  а в шахтере.
Помню одно время с Хочолавы улыбался, но Хочолава в сравнении с Валерой  -  это Неста и Бонуччи в одном лице!
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+2
FunnyCat_____
если на меня не стоит обращать внимания, то зачем ты обо мне пишешь?
Димка, ты не забывай пить таблетки
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0
Муґунот Уух
чому стало? зразу було відомо: щурам не сподобалось, що вони програли
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0
_Quantum19_
Котику-дурбелику, враховуючи, що ти постійно пишеш маячню, то точно не слід звертати уваги на твої слова. І до тебе жодної поваги, бо сам не поважаєш інших.
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-4
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