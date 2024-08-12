Стало известно, почему в конце матча Шахтер – Полесье началась драка
Сергей Чоботенко уже извинился перед Валерием Бондарем
11 августа прошел матч 2-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Полесье Житомир.
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Поединок состоялся на стадионе «Арена Левый Берег» в Киеве. Игра завершилась победой волков со счетом 1:0.
После финального свистка игроки коллективов устроили небольшую потасовку.
У автора единственного мяча в этом поединке Сергея Чоботенко спросили причины драки:
– На последних секундах игры произошла потасовка игроков двух команд. Из-за чего она началась?
– Бондарь толкнул меня в спину, и я улетел за пределы поля. После этого я бросил мяч в Бондаря. Я уже извинился и еще напишу Валере сообщение, у меня есть номер его телефона. Это все произошло на эмоциях. Этот эпизод не украшает меня, – сказал Чоботенко.
Интересно, что желтые карточки получили только Евгений Волынец и Кевин – самые активные участники конфликта.
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хотя учитывая, что Чоботенко числился в шахтере, и играл в Шахтере-2 из Мариуполя, возможно какие то каналы связи и остались - по которым намекнули, что если хочет спокойно доиграть сезон то надо попросить прощения.
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ну а на месте бондаря .... я вообще бы наверное сидел тише воды, ниже травы и благодарил судьбу, или того кто держит родственников палкина в заложниках, за то чтобы валера играет не не первенство области - а в шахтере.
Помню одно время с Хочолавы улыбался, но Хочолава в сравнении с Валерой - это Неста и Бонуччи в одном лице!
Димка, ты не забывай пить таблетки