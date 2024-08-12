Стало известно, почему в конце матча Шахтер – Полесье началась драка

11 августа прошел матч 2-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Полесье Житомир.

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Поединок состоялся на стадионе «Арена Левый Берег» в Киеве. Игра завершилась победой волков со счетом 1:0.

После финального свистка игроки коллективов устроили небольшую потасовку.

У автора единственного мяча в этом поединке Сергея Чоботенко спросили причины драки:

– На последних секундах игры произошла потасовка игроков двух команд. Из-за чего она началась?

– Бондарь толкнул меня в спину, и я улетел за пределы поля. После этого я бросил мяч в Бондаря. Я уже извинился и еще напишу Валере сообщение, у меня есть номер его телефона. Это все произошло на эмоциях. Этот эпизод не украшает меня, – сказал Чоботенко.

Интересно, что желтые карточки получили только Евгений Волынец и Кевин – самые активные участники конфликта.