Динамо vs Зальцбург: в шести из семи случаев киевляне проходили австрийцев

За выход в основной турнир Лиги чемпионов «Динамо» предстоит сразиться с «Зальцбургом». На стадии плей-офф киевляне ранее встречались с австрийскими клубами 7 раз и в 6 случаях проходили дальше. В общем динамовцы провели с командами из Австрии 16 матчей. 11 встреч бело-синие выиграли, 2 завершили вничью, 3 проиграли, забив 32 мяча и пропустив 18.

В свою очередь «Зальцбург» попадал на украинцев дважды и в обоих случаях сходил с дистанции. Баланс 4-х игр «Красных быков» с нашими клубами – 1 победа и 3 поражения, мячи 3-11.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Динамо против команд из Австрии в еврокубках

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет 1969/70 КЧ 1/16 Аустрия 2:1 (г) 3:1 (д) 1972/73 КЧ 1/16 Сваровски-Ваккер 1:0 (г) 2:0 (д) 1981/82 КЧ 1/8 Аустрия 1:0 (г) 1:1 (д) 1985/86 КК 1/4 Рапид 4:1 (г) 5:1 (д) 1992/93 КУ 1/32 Рапид 1:0 (д) 2:3 (г) 1996/97 ЛЧ КР Рапид 0:2 (г) 2:4 (д) 2013/14 ЛЕ ГТ Рапид 2:2 (г) 3:1 (д) 2022/23 ЛЧ КР3 Штурм 1:0 (д) 2:1 (г)

Зальцбург против команд из Украины

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет 2007/08 ЛЧ КР3 Шахтер 1:0 (д) 1:3 (г) 2011/12 ЛЕ 1/16 Металлист 0:4 (д) 1:4 (г)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР - квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.