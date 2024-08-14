Динамо vs Зальцбург: в шести из семи случаев киевляне проходили австрийцев
«Бело-синим» достался удобный соперник в квалификации Лиги чемпионов?
За выход в основной турнир Лиги чемпионов «Динамо» предстоит сразиться с «Зальцбургом». На стадии плей-офф киевляне ранее встречались с австрийскими клубами 7 раз и в 6 случаях проходили дальше. В общем динамовцы провели с командами из Австрии 16 матчей. 11 встреч бело-синие выиграли, 2 завершили вничью, 3 проиграли, забив 32 мяча и пропустив 18.
В свою очередь «Зальцбург» попадал на украинцев дважды и в обоих случаях сходил с дистанции. Баланс 4-х игр «Красных быков» с нашими клубами – 1 победа и 3 поражения, мячи 3-11.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Динамо против команд из Австрии в еврокубках
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
|
1969/70
|
КЧ
|
1/16
|
Аустрия
|
2:1 (г)
|
3:1 (д)
|
1972/73
|
КЧ
|
1/16
|
Сваровски-Ваккер
|
1:0 (г)
|
2:0 (д)
|
1981/82
|
КЧ
|
1/8
|
Аустрия
|
1:0 (г)
|
1:1 (д)
|
1985/86
|
КК
|
1/4
|
Рапид
|
4:1 (г)
|
5:1 (д)
|
1992/93
|
КУ
|
1/32
|
Рапид
|
1:0 (д)
|
2:3 (г)
|
1996/97
|
ЛЧ
|
КР
|
Рапид
|
0:2 (г)
|
2:4 (д)
|
2013/14
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Рапид
|
2:2 (г)
|
3:1 (д)
|
2022/23
|
ЛЧ
|
КР3
|
Штурм
|
1:0 (д)
|
2:1 (г)
Зальцбург против команд из Украины
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
|
2007/08
|
ЛЧ
|
КР3
|
Шахтер
|
1:0 (д)
|
1:3 (г)
|
2011/12
|
ЛЕ
|
1/16
|
Металлист
|
0:4 (д)
|
1:4 (г)
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР - квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
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