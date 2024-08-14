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Лига чемпионов
14 августа 2024, 12:37 | Обновлено 14 августа 2024, 12:51
738
1

Динамо vs Зальцбург: в шести из семи случаев киевляне проходили австрийцев

«Бело-синим» достался удобный соперник в квалификации Лиги чемпионов?

14 августа 2024, 12:37 | Обновлено 14 августа 2024, 12:51
738
1
Динамо vs Зальцбург: в шести из семи случаев киевляне проходили австрийцев
ФК Динамо

За выход в основной турнир Лиги чемпионов «Динамо» предстоит сразиться с «Зальцбургом». На стадии плей-офф киевляне ранее встречались с австрийскими клубами 7 раз и в 6 случаях проходили дальше. В общем динамовцы провели с командами из Австрии 16 матчей. 11 встреч бело-синие выиграли, 2 завершили вничью, 3 проиграли, забив 32 мяча и пропустив 18.

В свою очередь «Зальцбург» попадал на украинцев дважды и в обоих случаях сходил с дистанции. Баланс 4-х игр «Красных быков» с нашими клубами – 1 победа и 3 поражения, мячи 3-11.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Динамо против команд из Австрии в еврокубках

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

1969/70

КЧ

1/16

Аустрия

2:1 (г)

3:1 (д)

1972/73

КЧ

1/16

Сваровски-Ваккер

1:0 (г)

2:0 (д)

1981/82

КЧ

1/8

Аустрия

1:0 (г)

1:1 (д)

1985/86

КК

1/4

Рапид

4:1 (г)

5:1 (д)

1992/93

КУ

1/32

Рапид

1:0 (д)

2:3 (г)

1996/97

ЛЧ

КР

Рапид

0:2 (г)

2:4 (д)

2013/14

ЛЕ

ГТ

Рапид

2:2 (г)

3:1 (д)

2022/23

ЛЧ

КР3

Штурм

1:0 (д)

2:1 (г)

Зальцбург против команд из Украины

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

2007/08

ЛЧ

КР3

Шахтер

1:0 (д)

1:3 (г)

2011/12

ЛЕ

1/16

Металлист

0:4 (д)

1:4 (г)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР - квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 1
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vitaha33
А я пам'ятаю прольот від Рапіду, зібрались всі сусіди і разом вболівали, тоді було дуже боляче...
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