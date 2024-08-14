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Лига чемпионов
14 августа 2024, 12:51 | Обновлено 14 августа 2024, 12:52
962
1

Экс-арбитр ФИФА объяснил удаление игрока Рейнджерс в матче против Динамо

Сергей Шебек считает, что рефери принял ошибочное решение

14 августа 2024, 12:51 | Обновлено 14 августа 2024, 12:52
962
1
Экс-арбитр ФИФА объяснил удаление игрока Рейнджерс в матче против Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 13 августа 2024 года, состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между шотландским «Рейнджерс» и киевским «Динамо». Убедительную победу со счетом 2:0 одержала команда гостей.

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После матча экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек объяснил удаление игрока «Рейнджерс» Жефте на 51-й минуте поединка:

«В борьбе за верховой мяч сошлись Караваев и Жефте. Бразильский игрок выпрыгнул раньше и выше оппонента, первым сыграв в мяч, а Караваев, не успевая дотянуться до круглого, подлез под руку соперника. Произошло обычное игровое столкновение. Итальянский арбитр, видимо, не совсем удачно выбрал позицию, смотрел под искривленным углом, считая, что Жефте умышленно ударил локтем Караваева по лицу. Как итог – удаление. Если быть объективным, это ошибочное решение. Можно было бы продолжить игру. Таких единоборств в чемпионате Шотландии, Англии предостаточно. И вряд ли там судьи останавливают игру. Но как бы там ни было, «Динамо» играло классно и заслуженно победило. А цена удаления для «Рейнджерс» оказалась высокой. К сожалению, в таких ситуациях с желтой карточкой ВАР не может вмешиваться, исправляя ошибку арбитра».

В следующем раунде квалификации Лиги чемпионов 2024/25 киевское «Динамо» сыграет против австрийского «РБ Зальцбург». Встречи состоятся 21 и 27 августа. В случае победы в двухматчевом противостоянии «бело-синие» выйдут в основную стадию главного еврокубка.

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судейство Динамо Киев Глазго Рейнджерс удаление (красная карточка) Лига чемпионов Рейнджерс - Динамо Жефте Сергей Шебек Александр Караваев
Дмитро Вербинський Источник: UA-Football
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Дані Рохас
шо ты поясняешь, это секонд йелоу, секонд, ало галёрка. Ошибка как раз в том что в таких случаях ВАР не может вмешиваться, а стоило бы если это вторая жёлтая.
Никто игрока не удалял, это вторая жёлтая
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