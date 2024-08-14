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Лига чемпионов
14 августа 2024, 11:03 | Обновлено 14 августа 2024, 11:04
696
0

ФОТО. Ребров поздравил Динамо с победой над Рейнджерс

Киевский клуб продолжает путь к основному этапу Лиги чемпионов

14 августа 2024, 11:03 | Обновлено 14 августа 2024, 11:04
696
0
ФОТО. Ребров поздравил Динамо с победой над Рейнджерс
Instagram. Андрей Ярмоленко и Сергей Ребров

Во вторник, 13 августа 2024 года, состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между шотландским «Рейнджерс» и киевским «Динамо». Убедительную победу со счетом 2:0 одержала команда гостей.

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После поединка главный тренер национальной сборной Украины и бывший нападающий «бело-синих» Сергей Ребров поздравил столичный клуб с положительными результатом:

«Поздравляю «Динамо» с очень важной победой! Был рад посетить сегодняшний матч против «Рейнджерс» в Глазго, поздравить команду с результатом и пожелать успехов в предстоящем раунде плей-офф».

В следующем раунде квалификации Лиги чемпионов 2024/25 киевское «Динамо» сыграет против австрийского «РБ Зальцбург». Встречи состоятся 21 и 27 августа. В случае победы в двухматчевом противостоянии «бело-синие» выйдут в основную стадию главного еврокубка.

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Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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