ЛОКТИОНОВ: «Кудровка пишет историю»

В поединке второго предварительного раунда Кубка Украины футболисты перволиговой «Кудровки» взяли верх над представителем УПЛ - «Левым берегом» (3:2).

Главный тренер «Кудровки» Роман Локтионов эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его подопечным одержать волевую победу:

«Этот поединок был важен, прежде всего, в психологическом аспекте. Дело в том, что «Кудровка» на старте перволигового первенства Украины уступила ФК «ЮКСА» – 0:1, хотя по количеству созданных голевых моментов значительно превосходила оппонента. И хотя это разные турниры, все же, были опасения, сумеют ли подопечные восстановиться после этой досадной неудачи.

Сумели, продемонстрировав не только тактическую гибкость, но и бойцовские качества. С «Левым берегом» мы не пользовались высоким прессингом, встречая киевлян в средней зоне. Это позволяло нам действовать довольно компактно и не давать пространства гостям у своих владений. Открыв счет в конце первого тайма, мы сразу же могли закрыть игру, но не реализовали голевой момент.

Однако после перерыва две наши ошибки помогли «Левому берегу» не только выравнять положение, но и выйти вперед. На мой взгляд, ключевым стало появление на поле свежих игроков: Андрущенко и Сторчоуса. Первый записал в свой актив две результативные передачи, а второй забил решающий гол.

С кем бы мы хотели встретиться в следующем раунде? Представителя УПЛ мы уже заставили капитулировать, поэтому теперь нам уже все равно. Хотя не буду скрывать: хочется как можно дольше продержаться на кубковой дистанции. Как-никак, пишем историю», – рассказал Локтионов.

Ранее сообщалось, что 12 августа состоялись 6 матчей второго раунда Кубка Украины.