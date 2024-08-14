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Кубок Украины
14 августа 2024, 11:25 | Обновлено 14 августа 2024, 11:49
573
1

ЛОКТИОНОВ: «Кудровка пишет историю»

Клуб из Первой лиги выбил из Кубка Украины представителя элиты

14 августа 2024, 11:25 | Обновлено 14 августа 2024, 11:49
573
1
ЛОКТИОНОВ: «Кудровка пишет историю»
ФК Кудровка. Роман Локтионов

В поединке второго предварительного раунда Кубка Украины футболисты перволиговой «Кудровки» взяли верх над представителем УПЛ - «Левым берегом» (3:2).

Главный тренер «Кудровки» Роман Локтионов эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его подопечным одержать волевую победу:

«Этот поединок был важен, прежде всего, в психологическом аспекте. Дело в том, что «Кудровка» на старте перволигового первенства Украины уступила ФК «ЮКСА» – 0:1, хотя по количеству созданных голевых моментов значительно превосходила оппонента. И хотя это разные турниры, все же, были опасения, сумеют ли подопечные восстановиться после этой досадной неудачи.

Сумели, продемонстрировав не только тактическую гибкость, но и бойцовские качества. С «Левым берегом» мы не пользовались высоким прессингом, встречая киевлян в средней зоне. Это позволяло нам действовать довольно компактно и не давать пространства гостям у своих владений. Открыв счет в конце первого тайма, мы сразу же могли закрыть игру, но не реализовали голевой момент.

Однако после перерыва две наши ошибки помогли «Левому берегу» не только выравнять положение, но и выйти вперед. На мой взгляд, ключевым стало появление на поле свежих игроков: Андрущенко и Сторчоуса. Первый записал в свой актив две результативные передачи, а второй забил решающий гол.

С кем бы мы хотели встретиться в следующем раунде? Представителя УПЛ мы уже заставили капитулировать, поэтому теперь нам уже все равно. Хотя не буду скрывать: хочется как можно дольше продержаться на кубковой дистанции. Как-никак, пишем историю», – рассказал Локтионов.

Ранее сообщалось, что 12 августа состоялись 6 матчей второго раунда Кубка Украины.

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Кубок Украины по футболу Кудровка Роман Локтионов инсайд
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Владислав Антонов
Яка, скоріш за все, протриває до перших психів власника 
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