Барселона хочет оформить сенсационное подписание вице-чемпиона мира

Каталонская «Барселона» хочет подписать хорватского вингера «Хайдука» Ивана Перишича, сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

По информации источника, трансфер 35-летнего футболиста может состояться на правах свободного агента, ведь игрок отстранен от своей нынешней команды из-за конфликта с новым главным тренером Дженнаро Гаттузо.

Отмечается, что коуч «Барселоны» Ханси Флик уже лично пригласил Ивана в клуб. Они вместе работали в «Баварии» в сезоне 2019/20.

После перехода в «Хайдук» в январе 2024 года Иван Перишич провел 12 матчей за первую команду, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость серебряного призера чемпионата мира 2018 года в 2 миллиона евро.