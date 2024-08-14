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  4. Барселона хочет оформить сенсационное подписание вице-чемпиона мира
Испания
14 августа 2024, 12:37 |
848
0

Барселона хочет оформить сенсационное подписание вице-чемпиона мира

Ханси Флик пригласил в каталонский клуб Ивана Перишича

14 августа 2024, 12:37 |
848
0
Барселона хочет оформить сенсационное подписание вице-чемпиона мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Перишич

Каталонская «Барселона» хочет подписать хорватского вингера «Хайдука» Ивана Перишича, сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

По информации источника, трансфер 35-летнего футболиста может состояться на правах свободного агента, ведь игрок отстранен от своей нынешней команды из-за конфликта с новым главным тренером Дженнаро Гаттузо.

Отмечается, что коуч «Барселоны» Ханси Флик уже лично пригласил Ивана в клуб. Они вместе работали в «Баварии» в сезоне 2019/20.

После перехода в «Хайдук» в январе 2024 года Иван Перишич провел 12 матчей за первую команду, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость серебряного призера чемпионата мира 2018 года в 2 миллиона евро.

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Дмитро Вербинський Источник: Mundo Deportivo
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