Украина. Премьер лига14 августа 2024, 11:58 | Обновлено 14 августа 2024, 12:23
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Левый Берег – Шахтер
18 августа в 18:00 состоится поединок 3-го тура УПЛ
14 августа 2024, 11:58 | Обновлено 14 августа 2024, 12:23
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В воскресенье, 18 августа, в 18:00 состоится матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Левый Берег» Киев и «Шахтер» Донецк.
Команды встретятся на стадионе «Арена Левый Берег».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
В турнирной таблице УПЛ «Левый Берег» занимает 16-е место, не имея в активе очков после двух матчей. У «Шахтер» 3 пункта после двух поединков и 3-я позиция.
Посмотреть матч «Левый Берег» – «Шахтер» можно будет на УПЛ ТВ.
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