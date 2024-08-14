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Украина. Премьер лига
14 августа 2024, 11:58 | Обновлено 14 августа 2024, 12:23
189
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Левый Берег – Шахтер

18 августа в 18:00 состоится поединок 3-го тура УПЛ

14 августа 2024, 11:58 | Обновлено 14 августа 2024, 12:23
189
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Левый Берег – Шахтер
УПЛ

В воскресенье, 18 августа, в 18:00 состоится матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Левый Берег» Киев и «Шахтер» Донецк.

Команды встретятся на стадионе «Арена Левый Берег».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В турнирной таблице УПЛ «Левый Берег» занимает 16-е место, не имея в активе очков после двух матчей. У «Шахтер» 3 пункта после двух поединков и 3-я позиция.

Посмотреть матч «Левый Берег» – «Шахтер» можно будет на УПЛ ТВ.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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