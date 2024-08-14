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Кубок Украины
14 августа 2024, 13:19 | Обновлено 14 августа 2024, 13:26
2940
1

Известны результаты жеребьевки 3-го предварительного раунда Кубка Украины

Всего сформировано 8 пар

14 августа 2024, 13:19 | Обновлено 14 августа 2024, 13:26
2940
1
Известны результаты жеребьевки 3-го предварительного раунда Кубка Украины
УАФ

В среду, 14 августа 2024 года, состоялась жеребьевка 3-го предварительного раунда Кубка Украины 2024/25.

В жеребьевке приняли участие клубы, которые прошли 2-й раунд, а также 7 команд УПЛ с самым низким рейтингом по итогам прошлого сезона. На следующем этапе соревнования к ним присоединятся еще 8 лучших команд Украинской Премьер-лиги 2023/24.

Базовая дата проведения матчей – 21 августа 2024 года.

Результаты жеребьевки 3-го предварительного раунда Кубка Украины 2024/25:

  • «Пробий» – «Ингулец»
  • «Минай» – «Виктория»
  • «Карпаты» – «Черноморец»
  • «Колос» – «Оболонь»
  • «Металлист 1925» – «Верес»
  • «Олимпия» – «Заря»
  • «Николаев» (Львовская обл.) – «Буковина»
  • «Кудривка» – ЮКСА

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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serhiy
Є цікаві пари .
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