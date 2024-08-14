Кубок Украины14 августа 2024, 13:19 | Обновлено 14 августа 2024, 13:26
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Известны результаты жеребьевки 3-го предварительного раунда Кубка Украины
Всего сформировано 8 пар
14 августа 2024, 13:19 | Обновлено 14 августа 2024, 13:26
2940
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В среду, 14 августа 2024 года, состоялась жеребьевка 3-го предварительного раунда Кубка Украины 2024/25.
В жеребьевке приняли участие клубы, которые прошли 2-й раунд, а также 7 команд УПЛ с самым низким рейтингом по итогам прошлого сезона. На следующем этапе соревнования к ним присоединятся еще 8 лучших команд Украинской Премьер-лиги 2023/24.
Базовая дата проведения матчей – 21 августа 2024 года.
Результаты жеребьевки 3-го предварительного раунда Кубка Украины 2024/25:
- «Пробий» – «Ингулец»
- «Минай» – «Виктория»
- «Карпаты» – «Черноморец»
- «Колос» – «Оболонь»
- «Металлист 1925» – «Верес»
- «Олимпия» – «Заря»
- «Николаев» (Львовская обл.) – «Буковина»
- «Кудривка» – ЮКСА
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