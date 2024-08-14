Известны результаты жеребьевки 3-го предварительного раунда Кубка Украины

В среду, 14 августа 2024 года, состоялась жеребьевка 3-го предварительного раунда Кубка Украины 2024/25.

В жеребьевке приняли участие клубы, которые прошли 2-й раунд, а также 7 команд УПЛ с самым низким рейтингом по итогам прошлого сезона. На следующем этапе соревнования к ним присоединятся еще 8 лучших команд Украинской Премьер-лиги 2023/24.

Базовая дата проведения матчей – 21 августа 2024 года.

Результаты жеребьевки 3-го предварительного раунда Кубка Украины 2024/25: