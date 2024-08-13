Спас Митрович. Аль-Хиляль по пенальти выиграл Суперкубок Саудовской Аравии
Чемпион страны в футбольной лотерее одолел команду Аль-Ахли
Клуб Аль-Хиляль по пенальти выиграл Суперкубок Саудовской Аравии.
Чемпион страны в футбольной лотерее одолел команду Аль-Ахли (1:1, пен. 4:1).
Для Аль-Ахли счет открыл бразильский форвард Роберто Фирмино.
Александар Митрович спас игру для команды Аль-Хиляль, сравняв счет на 90-й минуте.
В футбольной лотерее больше повезло чемпиону Саудовской Аравии.
Суперкубок Саудовской Аравии
13 августа, Эр-Рияд
Аль-Хиляль – Аль-Ахли – 1:1 (пен. 4:1)
Голы: Митрович, 90 – Фирмино, 66
Видео голов матча
Roberto Firmino gives Al Ahli the lead!— Al Nassr Zone (@TheNassrZone) August 13, 2024
pic.twitter.com/9bTcPoHc0c
Mitrovic equalises in the 90th minute.pic.twitter.com/S3AuU7lYh3— Al Nassr Zone (@TheNassrZone) August 13, 2024
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