Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спас Митрович. Аль-Хиляль по пенальти выиграл Суперкубок Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
13 августа 2024, 23:15 | Обновлено 13 августа 2024, 23:24
996
1

Спас Митрович. Аль-Хиляль по пенальти выиграл Суперкубок Саудовской Аравии

Чемпион страны в футбольной лотерее одолел команду Аль-Ахли

13 августа 2024, 23:15 | Обновлено 13 августа 2024, 23:24
996
1
Спас Митрович. Аль-Хиляль по пенальти выиграл Суперкубок Саудовской Аравии
ФК Аль-Хиляль

Клуб Аль-Хиляль по пенальти выиграл Суперкубок Саудовской Аравии.

Чемпион страны в футбольной лотерее одолел команду Аль-Ахли (1:1, пен. 4:1).

Для Аль-Ахли счет открыл бразильский форвард Роберто Фирмино.

Александар Митрович спас игру для команды Аль-Хиляль, сравняв счет на 90-й минуте.

В футбольной лотерее больше повезло чемпиону Саудовской Аравии.

Суперкубок Саудовской Аравии

13 августа, Эр-Рияд

Аль-Хиляль – Аль-Ахли – 1:1 (пен. 4:1)

Голы: Митрович, 90 – Фирмино, 66

Видео голов матча

По теме:
Самый дорогой трансфер в истории. Звезде Реала предложили безумный контракт
Суперзвезда Реала получил предложение из Аравии. Известен ответ игрока
Звездного одноклубника Довбика хотят видеть в Саудовской Аравии
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль Аль-Ахли Джидда Александар Митрович Роберто Фирмино
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Второй пошел. МЮ подписал еще одного игрока Баварии
Футбол | 13 августа 2024, 23:01 0
ОФИЦИАЛЬНО. Второй пошел. МЮ подписал еще одного игрока Баварии
ОФИЦИАЛЬНО. Второй пошел. МЮ подписал еще одного игрока Баварии

Следом за Маттейсом де Лигтом клуб объявил о подписании Нуссаира Мазрауи

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 13 августа 2024, 03:55 0
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале

Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!

Промоутер Фьюри рассказал, почему Тайсон не нокаутировал Усика в 8-м раунде
Бокс | 13.08.2024, 11:48
Промоутер Фьюри рассказал, почему Тайсон не нокаутировал Усика в 8-м раунде
Промоутер Фьюри рассказал, почему Тайсон не нокаутировал Усика в 8-м раунде
Динамо не хочет продавать ключевого хавбека. Ждут более высокую цену
Футбол | 13.08.2024, 19:14
Динамо не хочет продавать ключевого хавбека. Ждут более высокую цену
Динамо не хочет продавать ключевого хавбека. Ждут более высокую цену
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
Футбол | 13.08.2024, 06:05
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vados.omen
це була 1/2 суперкубку ,а не фінал🫣перевіряйте інформацію хоть
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
12.08.2024, 04:45 1
Олимпийские игры
СК Прометей прекратил существование. Эмоциональное заявление Дубинского
СК Прометей прекратил существование. Эмоциональное заявление Дубинского
12.08.2024, 18:34 54
Баскетбол
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
13.08.2024, 09:00 5
Футбол
Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
12.08.2024, 12:58 5
Футбол
Манчестер Сити грозит вылет из Английской Премьер-лиги. Что случилось?
Манчестер Сити грозит вылет из Английской Премьер-лиги. Что случилось?
13.08.2024, 09:23 17
Футбол
Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
13.08.2024, 06:23 9
Футбол
Тренер Полесья честно оценил уровень футбольных способностей Усика
Тренер Полесья честно оценил уровень футбольных способностей Усика
13.08.2024, 10:19 2
Футбол
Таурази из США установила исторический рекорд ОИ по золотым медалям
Таурази из США установила исторический рекорд ОИ по золотым медалям
12.08.2024, 05:15
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем