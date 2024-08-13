Матч на 6 голов. Определен потенциальный соперник Динамо в Q4 ЛЧ 2024/25
РБ Зальцбург сыграл с Твенте 3:3 на выезде, выиграв противостояние с общим счетом 5:4
13 августа состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами Твенте (Нидерланды) и РБ Зальцбург (Австрия).
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Поединок прошел на стадионе Гролс Весте в Энсхеде. Игра завершилась ничьей 3:3. В первом матче красные быки обыграли своих соперников 2:1, поэтому выиграли противостояние с общим счетом 5:4.
Голами за РБ Зальцбург отличились Мауритс Кьергор, Нене Доргелес и Мусса Йео. У нидерландского клуба мячи оформили Меес Хилгерс, Алек Ван Хуренбек и Сем Стейн.
На 73-й Кьергор не сумел реализовать пенальти.
РБ Зальцбург в Q4 ЛЧ 2024/25 сыграет против победителя противостояния Динамо – Рейнджерс (первый матч – 1:1).
В сезоне 2023/24 РБ Зальцбург занял второе место в чемпионате Австрии, отдав чемпионство Штурму.
Лига чемпионов 2024/25. Третий раунд квалификации
Ответный матч. 13 августа
Твенте (Нидерланды) – РБ Зальцбург (Австрия) – 3:3 [первый поединок – 1:2]
Голы: Хилгерс, 43, Ван Хуренбек, 64, Стейн, 87 – Кьергор, 17, Нене, 25, Йео, 46
SCHLUSS, AUS, ENDE! Das ist der Aufstieg ins UCL-Play-off! #TWERBS— FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 13, 2024
🔴 Einde wedstrijd: 3-3#TWERBS#FCTwente pic.twitter.com/5qCRxCsBGk— FC Twente (@fctwente) August 13, 2024
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