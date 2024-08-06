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Лига чемпионов Квалификация
РБ Зальцбург
06.08.2024 21:45 – FT 2 : 1
Твенте
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Лига чемпионов
06 августа 2024, 23:40 | Обновлено 06 августа 2024, 23:45
854
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Потенциальный соперник Динамо. РБ Зальцбург и Твенте провели первый матч

Австрийская команда победила со счетом 2:1, дубль оформил Мауритс Кьергор

06 августа 2024, 23:40 | Обновлено 06 августа 2024, 23:45
854
0
Потенциальный соперник Динамо. РБ Зальцбург и Твенте провели первый матч
Getty Images/Global Images Ukraine

6 августа состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами РБ Зальцбург и Твенте.

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Поединок прошел на стадионе Ред Булл Арена в Зальцбурге. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Дубль за австрийскую команду оформил Мауритс Кьергор. 21-летний хавбек отметился голами на 41-й и 85-й минутах. У гостей единственный мяч забил Мишел Влап на 90+1-й.

Ответный матч состоится 13 августа в 19:00 по Киеву на арене «Гролс Весте» (Энсхеде, Нидерланды).

Победитель противостояния в решающем раунде отбора к главному еврокубковому клубному турниру встретится либо с Динамо Киев, либо с Рейнджерс. Ранее киевляне упустили победу над шотландским коллективом, пропустив на 90+4-й (1:1).

Лига чемпионов 2024/25. Третий раунд квалификации

Первый матч. 6 августа

РБ Зальцбург (Австрия) – Твенте (Нидерланды) – 2:1

Голы: Кьергор, 41, 85 – Влап, 90+1

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Динамо Киев Глазго Рейнджерс Лига чемпионов РБ Зальцбург Твенте
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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