Потенциальный соперник Динамо. РБ Зальцбург и Твенте провели первый матч
Австрийская команда победила со счетом 2:1, дубль оформил Мауритс Кьергор
6 августа состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами РБ Зальцбург и Твенте.
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Поединок прошел на стадионе Ред Булл Арена в Зальцбурге. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
Дубль за австрийскую команду оформил Мауритс Кьергор. 21-летний хавбек отметился голами на 41-й и 85-й минутах. У гостей единственный мяч забил Мишел Влап на 90+1-й.
Ответный матч состоится 13 августа в 19:00 по Киеву на арене «Гролс Весте» (Энсхеде, Нидерланды).
Победитель противостояния в решающем раунде отбора к главному еврокубковому клубному турниру встретится либо с Динамо Киев, либо с Рейнджерс. Ранее киевляне упустили победу над шотландским коллективом, пропустив на 90+4-й (1:1).
Лига чемпионов 2024/25. Третий раунд квалификации
Первый матч. 6 августа
РБ Зальцбург (Австрия) – Твенте (Нидерланды) – 2:1
Голы: Кьергор, 41, 85 – Влап, 90+1
Mit einem Tor Vorsprung ins Rückspiel! #RBSTWE— FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 6, 2024
⚔️ Nipte nederlaag in eerste Q3-duel#RBSTWE #FCTwente— FC Twente (@fctwente) August 6, 2024
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