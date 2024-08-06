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Лига чемпионов Квалификация
РБ Зальцбург
06.08.2024 21:45 - : -
Твенте
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Лига чемпионов
06 августа 2024, 15:09 | Обновлено 06 августа 2024, 15:22
265
0

РБ Зальцбург – Твенте. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 6 августа в 21:45 по Киеву

06 августа 2024, 15:09 | Обновлено 06 августа 2024, 15:22
265
0
РБ Зальцбург – Твенте. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

6 августа на «Ред Булл Арена» пройдет первый матч 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором «Ред Булл Зальцбург» встретится с «Твенте». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ред Булл Зальцбург

Команда провела неудачный прошлый сезон. Это касается и Лиги чемпионов, где австрийцы получили прямой пропуск на групповой этап, но закончили четвертыми - уступили Бенфике из-за поражения в последнем туре. Ну, а в чемпионате быки на пару очков отстали от Штурма (Грац). Таким образом, в Австрии впервые за 11 лет сменился чемпион - начиная с 2013/2014, золото стабильно отправлялось в Зальцбург. Сейчас крайне важный сезон, нужно возвращаться на вершину. Ставку сделали на Лийндерса, многолетнего ассистента Клоппа, что вместе с Юргеном покинул в мае Ливерпуль. При нем Ред Булл хорошо смотрелся в товарищеских поединках, разгромил 6:0 некий Дорнбирн в кубке. Новый цикл австрийской Бундеслиги начинали на поле ГАК. И выдали огненный первый тайм: забили дважды к шестой минуте, потом позволили хозяевам отыграться, но перед перерывом Конате с пенальти оформил итоговые 3:2.

Твенте

Клуб не смог повторить легендарных результатов при Макларене на стыке первого и второго десятилетия нынешнего столетия. Но все же именно Гордость Востока смогли выжать максимум пользы для себя из-за провала Аякса в прошлом сезоне - забрались в топ-3 Эредивизии, уступив только ПСВ с Фейеноордом. Это и позволило подопечным Йозефа Остига (тот пришел год назад - и сразу взял бронзу!) отправиться в Лигу чемпионов. Проблема только в том, что если у австрийцев хотя бы несколько официальных матчей было, то в Нидерландах на выходных разыграли Суперкубок, а первенство стартует в следующий уик-энд. Пока что же неплохо укрепившаяся команда (в Энсхеде перебрались Ламмерс, Кейперс, Лтайеф, а ушел, по сути, только Смал) проводила только товарищеские матчи, и не блистала в них, в основном заканчивая поединки вничью.

Статистика личных встреч

Стороны играли в 1998-м году в Кубке Интертото. И после 2:2 в Нидерландах австрийцы дома победили.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитами австрийцев. Согласимся: они опытнее и играют дома - ставим на победу хозяев (коэффициент - 1,65).

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РБ Зальцбург Твенте Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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