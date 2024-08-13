13 августа на «Де Гролс Весте» пройдет ответный матч 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором «Твенте» встретится с «Ред Булл Зальцбург». Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Твенте

Команда откровенно редко балует своих болельщиков. Да, был невероятный отрезок при Макларене в начале прошлого десятилетия, с чемпионством, а потом вторым местом и кубком. Но помимо этого и вспомнить нечего, а 2018/2019 провели во втором дивизионе. Так что прошлый розыгрыш Эредивизии получился удачным и принес третье место, что стало лучшим результатом за десять лет. Именно такой результат и стал путевкой в новый розыгрыш Лиги чемпионов. Не удивительно, что нашлись средства и возможности для того, чтобы пригласить Ламмерса, Лтайефа, ван Хоренбека и Кейперса - правда, последние двое должны заменить ушедших защитников, Проппера и Смала. В Австрии пропустили в конце каждого из таймов, и только гол Влапа на 90-й минуте оставляют шанс на общий успех. Потом стартовали в Эредивизии, играя с НЕК, и вырвали победу на выезде 2:1.

Ред Булл Зальцбург

Клуб долго доминировал, но все-таки не могла не сказаться трансферная стратегия, конечно, скорее всего вынужденная, когда приходится постоянно продавать лидеров, не могла не сказаться, причем негативно. В итоге в прошлом сезоне многолетнее доминирование в местной Бундеслиге для быков закончилось - Штурм отправил фаворита на второе место. И, приглашая Лийндерса, экс-ассистента Клоппа, явно была направлена на то, чтобы вернуться на вершину. Но, конечно, в Зальцбурге ждут и еврокубкового успеха - в 2023-м они играли в группе, но в последний момент проиграли Бенфике третье место в очной дуэли. Сейчас, начиная поход с приема голландцев, дублем Кьергора обеспечили себе комфортный задел. Но потом все-таки пропустили, испортив себе расклады.

Статистика личных встреч

Стороны играли четверть столетия назад, в 1998-м году, и то в рамке Кубка Интертото. Закончив вничью в Нидерландах, быки дома уверенно, 3:1, выиграли.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы пары на победу почти равными. Но точно будет довольно зрелищная борьба - ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,6).