13 августа в 21:45 по киевскому времени пройдет ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

В поединке в Глазго сыграют шотландский «Рейнджерс» и «Динамо» Киев.

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Первый матч прошел неделей ранее в польском городе Люблине на Арене Люблин и завершился вничью (1:1).

Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов Динамо дважды разгромило сербский Партизан (дома 6:2, на выезде 3:0).

Назван стартовый состав Динамо на матч против Рейнджерс

Динамо: Бущан, Попов, Бражко, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Караваев, Кабаев, Буяльский, Михавко, Дубинчак.

Запас: Нещерет, Вивчаренко, Лонвейк, Андривский, Супряга, Тымчик, Себальос, Диалло, Биловар, Брагару, Пихаленок, Волошин.

Рейнджерс: Батленд, Тавернье, Суттар, Проппер, Ридван, Диоманде, Баррон, Лоуренс, Маккосленд, Жефте, Дессерс.

Запас: Келли, Матондо, Черны, Доуэлл, Стерлинг, Райт, Дэвис, Кинг, Фрейзер, Маккинон, Райс, Данило.