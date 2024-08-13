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Лига чемпионов
13 августа 2024, 20:50 | Обновлено 13 августа 2024, 21:43
4118
9

Назван стартовый состав Динамо на матч против Рейнджерс

13 августа в 21:45 пройдет ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

13 августа 2024, 20:50 | Обновлено 13 августа 2024, 21:43
4118
9
Назван стартовый состав Динамо на матч против Рейнджерс

13 августа в 21:45 по киевскому времени пройдет ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

В поединке в Глазго сыграют шотландский «Рейнджерс» и «Динамо» Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч прошел неделей ранее в польском городе Люблине на Арене Люблин и завершился вничью (1:1).

Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов Динамо дважды разгромило сербский Партизан (дома 6:2, на выезде 3:0).

Назван стартовый состав Динамо на матч против Рейнджерс

Динамо: Бущан, Попов, Бражко, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Караваев, Кабаев, Буяльский, Михавко, Дубинчак.

Запас: Нещерет, Вивчаренко, Лонвейк, Андривский, Супряга, Тымчик, Себальос, Диалло, Биловар, Брагару, Пихаленок, Волошин.

Рейнджерс: Батленд, Тавернье, Суттар, Проппер, Ридван, Диоманде, Баррон, Лоуренс, Маккосленд, Жефте, Дессерс.

Запас: Келли, Матондо, Черны, Доуэлл, Стерлинг, Райт, Дэвис, Кинг, Фрейзер, Маккинон, Райс, Данило.

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Динамо Киев Глазго Рейнджерс Лига чемпионов Рейнджерс - Динамо стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 9
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Saar
Пишіть склад нормально! Починаючи з воротаря, захисників, півзахист і форварди. Як пишуть завжди! А у вас все вперемішку!
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+2
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Lesovij7
Думать надо было перед сезоном, пока играем теми кто есть и это ещё хорошо сказалось что Днепр 1 лопнул и перешли пихалёнок и Рубчинский, шовковский должен был требовать покупку нападающего , одним ванатом тяжело играть, супряга сбитый летчик.
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+1
inspekcha85
Какая же у Динамо короткая скамейка...даже в основе пять человек от силы везут,остальные пассажиры.Ну если Ярмоленко играет в основе...я к тому что он ведь уже немолодой
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-1
Pixelman
Найсильніші у складі, але окрім Піхальонка по суті немає кому і підсилити гру. 
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-1
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Remark
Міхавко привезе, скринемо! Другий Матвійєнко, с ка.
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-7
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