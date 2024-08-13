ОФИЦИАЛЬНО. Второй пошел. МЮ подписал еще одного игрока Баварии
Следом за Маттейсом де Лигтом клуб объявил о подписании Нуссаира Мазрауи
Английский «Манчестер Юнайтед» официально объявил о подписании марокканского правого защитника мюнхенской «Баварии» Нуссаира Мазрауи.
Отмечается, что 26-летний футболист подписал с «красными дьяволами» контракт, который будет действовать на протяжении 4 следующих сезонов. Также в соглашении предусмотрена опция продления сотрудничества еще на 1 год.
Официально сумма трансфера не разглашается, но, по информации известного инсайдера Фабрицио Романо, она составляет гарантированные 15 миллионов евро и еще 5 миллионов бонусами.
В сезоне 2023/24 Нуссаир Мазрауи провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись 4 голевыми передачами.
Ранее «Манчестер Юнайтед» официально объявил о подписании другого защитника «Баварии» – Маттейса де Лигта.
Noussair is a Red! 🔴— Manchester United (@ManUtd) August 13, 2024
Morocco international Noussair Mazraoui has completed a move from Bayern Munich to United 🙌#MUFC
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