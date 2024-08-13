ОФИЦИАЛЬНО. Второй пошел. МЮ подписал еще одного игрока Баварии

Английский «Манчестер Юнайтед» официально объявил о подписании марокканского правого защитника мюнхенской «Баварии» Нуссаира Мазрауи.

Отмечается, что 26-летний футболист подписал с «красными дьяволами» контракт, который будет действовать на протяжении 4 следующих сезонов. Также в соглашении предусмотрена опция продления сотрудничества еще на 1 год.

Официально сумма трансфера не разглашается, но, по информации известного инсайдера Фабрицио Романо, она составляет гарантированные 15 миллионов евро и еще 5 миллионов бонусами.

В сезоне 2023/24 Нуссаир Мазрауи провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись 4 голевыми передачами.

Ранее «Манчестер Юнайтед» официально объявил о подписании другого защитника «Баварии» – Маттейса де Лигта.