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Лига чемпионов Квалификация
Глазго Рейнджерс
13.08.2024 21:45 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
12 августа 2024, 00:14 | Обновлено 12 августа 2024, 00:30
42
0

Рейнджерс – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 августа в 21:45 видеотрансляцию матча 3-го раунда Лиги чемпионов

12 августа 2024, 00:14 | Обновлено 12 августа 2024, 00:30
42
0
Рейнджерс – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 августа в 21:45 по киевскому времени пройдет ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

В поединке в Глазго сыграют шотландский «Рейнджерс» и «Динамо» Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч прошел неделей ранее в польском городе Люблине на Арене Люблин и завершился вничью (1:1).

Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов Динамо дважды разгромило сербский Партизан (дома 6:2, на выезде 3:0).

Рейнджерс – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводят телеканал 2+2, Динамо TV и FootballHub.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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