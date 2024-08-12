Глазго Рейнджерс

13 августа в 21:45 по киевскому времени пройдет ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

В поединке в Глазго сыграют шотландский «Рейнджерс» и «Динамо» Киев.

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Первый матч прошел неделей ранее в польском городе Люблине на Арене Люблин и завершился вничью (1:1).

Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов Динамо дважды разгромило сербский Партизан (дома 6:2, на выезде 3:0).

Рейнджерс – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводят телеканал 2+2, Динамо TV и FootballHub.

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