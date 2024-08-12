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Лига чемпионов
12 августа 2024, 00:29 | Обновлено 12 августа 2024, 00:50
264
0

Гле смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо

13 августа в 21:45 состоится повторный матч 3-го раунда квалификации ЛЧ

12 августа 2024, 00:29 | Обновлено 12 августа 2024, 00:50
264
0
Гле смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

13 августа в 21:45 состоится повторный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Шотландский «Рейнджерс» и «Динамо» Киев встретятся на арене в Глазго.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

6 августа в первом матче в польском городе Люблине табло зафиксировало ничью (1:1), причем киевляне упустили победу, пропустив на последних секундах игры.

Ранее в Q2 Лиги чемпионов Динамо уничтожило Партизан Белград (6:2 и 3:0).

Гле смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо

Видеотрансляцию матча проводят телеканал 2+2, Динамо TV и FootballHub.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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