13 августа в 21:45 состоится повторный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Шотландский «Рейнджерс» и «Динамо» Киев встретятся на арене в Глазго.

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6 августа в первом матче в польском городе Люблине табло зафиксировало ничью (1:1), причем киевляне упустили победу, пропустив на последних секундах игры.

Ранее в Q2 Лиги чемпионов Динамо уничтожило Партизан Белград (6:2 и 3:0).

Гле смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо

Видеотрансляцию матча проводят телеканал 2+2, Динамо TV и FootballHub.

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