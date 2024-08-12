Гле смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
13 августа в 21:45 состоится повторный матч 3-го раунда квалификации ЛЧ
13 августа в 21:45 состоится повторный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Шотландский «Рейнджерс» и «Динамо» Киев встретятся на арене в Глазго.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
6 августа в первом матче в польском городе Люблине табло зафиксировало ничью (1:1), причем киевляне упустили победу, пропустив на последних секундах игры.
Ранее в Q2 Лиги чемпионов Динамо уничтожило Партизан Белград (6:2 и 3:0).
Гле смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
Видеотрансляцию матча проводят телеканал 2+2, Динамо TV и FootballHub.
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