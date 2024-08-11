Англия11 августа 2024, 23:42 | Обновлено 11 августа 2024, 23:43
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Арсенал - Лион - 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
11 августа 2024, 23:42 | Обновлено 11 августа 2024, 23:43
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В Лондоне сыграли Кубок Эмирейтс. На этот раз соперником "канониров" в товарищеском поединке стал французский "Лион".Защитник Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Арсенала". Он сыграл до 64-й минуты, после чего был заменен Риккардо Калафиори.
Арсенал – Лион – 2:0
Голы: Салиба, 9, Габриэл, 27
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