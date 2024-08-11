Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал - Лион - 2:0. Видео голов и обзор матча
Англия
11 августа 2024, 23:42 | Обновлено 11 августа 2024, 23:43
187
0

Арсенал - Лион - 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

11 августа 2024, 23:42 | Обновлено 11 августа 2024, 23:43
187
0
Арсенал - Лион - 2:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В Лондоне сыграли Кубок Эмирейтс. На этот раз соперником "канониров" в товарищеском поединке стал французский "Лион".Защитник Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Арсенала". Он сыграл до 64-й минуты, после чего был заменен Риккардо Калафиори.

Арсенал – Лион – 2:0

Голы: Салиба, 9, Габриэл, 27

По теме:
ВИДЕО. Хавбек олимпийской сборной Украины отдал ассист в чемпионате Польши
Шахтер – Полесье – 0:1. Первая громкая сенсация. Видео гола и обзор матча
Карпаты – Кривбасс – 3:0. Разгром во Львове. Видео голов и обзор матча
Александр Зинченко Арсенал Лондон видео голов и обзор
Виталий Петровский
Виталий Петровский Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соболенко на выход. Известны полуфинальные пары на турнире Торонто
Теннис | 11 августа 2024, 08:30 2
Соболенко на выход. Известны полуфинальные пары на турнире Торонто
Соболенко на выход. Известны полуфинальные пары на турнире Торонто

Борьбу за титул продолжают три американки

Второй худший результат. Украина завершила Олимпиаду в Париже с 12 медалями
Олимпийские игры | 11 августа 2024, 14:02 92
Второй худший результат. Украина завершила Олимпиаду в Париже с 12 медалями
Второй худший результат. Украина завершила Олимпиаду в Париже с 12 медалями

Украинские спорстсмены завоевали на одну награду больше, чем в Рио

ФОТО. Коленом в голову. Игрок Шахтера получил жуткую травму в матче УПЛ
Футбол | 11.08.2024, 23:13
ФОТО. Коленом в голову. Игрок Шахтера получил жуткую травму в матче УПЛ
ФОТО. Коленом в голову. Игрок Шахтера получил жуткую травму в матче УПЛ
Медальная таблица ОИ-2024. Украина уже вне топ-20, Китай обогнал США
Олимпийские игры | 11.08.2024, 06:05
Медальная таблица ОИ-2024. Украина уже вне топ-20, Китай обогнал США
Медальная таблица ОИ-2024. Украина уже вне топ-20, Китай обогнал США
ВИДЕО. Буткевич пообещал умножить премии игрокам после победы над Шахтером
Футбол | 11.08.2024, 21:42
ВИДЕО. Буткевич пообещал умножить премии игрокам после победы над Шахтером
ВИДЕО. Буткевич пообещал умножить премии игрокам после победы над Шахтером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зарубежный клуб подпишет талантливого хавбека Динамо
Зарубежный клуб подпишет талантливого хавбека Динамо
10.08.2024, 20:33 1
Футбол
Где смотреть онлайн Суперкубок Англии Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
Где смотреть онлайн Суперкубок Англии Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
10.08.2024, 13:23
Футбол
«У него этого уже нет». Риддик Боу назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«У него этого уже нет». Риддик Боу назвал победителя реванша Усик – Фьюри
10.08.2024, 08:35
Бокс
Шахтер – Полесье – 0:1. Первая громкая сенсация. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Полесье – 0:1. Первая громкая сенсация. Видео гола и обзор матча
11.08.2024, 21:15 4
Футбол
Жирона разгромно проиграла в первом матче без Довбика
Жирона разгромно проиграла в первом матче без Довбика
10.08.2024, 08:00 1
Футбол
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
10.08.2024, 16:37 4
Баскетбол
Известна судьба украинского футболиста, которого забрали работники ТЦК
Известна судьба украинского футболиста, которого забрали работники ТЦК
11.08.2024, 07:05 19
Футбол
Рано начал праздновать успех. Курьез от грузина на ОИ-2024 в вольной борьбе
Рано начал праздновать успех. Курьез от грузина на ОИ-2024 в вольной борьбе
11.08.2024, 04:23 1
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем