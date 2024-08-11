Арсенал - Лион - 2:0. Видео голов и обзор матча

В Лондоне сыграли Кубок Эмирейтс. На этот раз соперником "канониров" в товарищеском поединке стал французский "Лион".Защитник Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Арсенала". Он сыграл до 64-й минуты, после чего был заменен Риккардо Калафиори.

Арсенал – Лион – 2:0

Голы: Салиба, 9, Габриэл, 27